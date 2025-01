Fonte foto: Marshall

Marshall, un marchio che non ha assolutamente bisogno di presentazioni e che grazie ai suoi celebri amplificatori per chitarra è diventato un vero e proprio punto di riferimento per i musicisti di tutto il mondo, una vera icona.

Già da qualche tempo l’azienda inglese ha iniziato a muoversi anche nel segmento dei prodotti audio consumer, come auricolari e speaker Bluetooth, proponendo dispositivi semplici e dal look accattivante, come le cuffiette Marshall Minor III.

Si tratta di un paio di auricolari true wireless semi in-ear, destinata all’utenti che non ha particolari esigenze e vuole, essenzialmente, un device elegante e semplice da usare.

Per le prossime ore, grazie alle offerte Amazon, questi auricolari possono essere acquistati a poco più di 70 euro, uno sconto davvero interessante.

Marshall Minor III: scheda tecnica

I Marshall Minor III sono auricolari semi in-ear con driver dinamico da 12mm e risposta in frequenza che va dai 20 Hz fino ai 20 KHz.

Per collegare le cuffiette al proprio smartphone si può utilizzare il Bluetooth 5.2 e scaricando anche l’applicazione ufficiale di Marshall è possibile gestire le varie funzioni di questo dispositivo (come gli aggiornamenti e i controlli touch) e accedere all’equalizzatore.

Non mancano, naturalmente, i comandi touch permettono all’utente di gestire la riproduzione, regolare il volume dei contenuti e rispondere o riagganciare alle chiamate semplicemente sfiorando l’area sensibile al tocco.

Sul fronte dell’autonomia, Marshall promette circa 5 ore di riproduzione musicale che salgono a circa 25 ore di riproduzione utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica. In più, con una ricarica di appena 15 minuti è possibile ottenere un’ora in più di ascolto, mentre per una carica completa sono necessarie 1,5 ore. La ricarica può avvenire sia tramite cavo USB-C che wireless.

Inoltre i soli auricolari hanno la certificazione IPX4 che ne attesta la resistenza agli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione.

Infine, non si può non parlare del design di questo prodotto, caratterizzato da un look semplice e dall’iconica texture vista a bordo dei celebri amplificatori per chitarra prodotti da Marshall e diventata ormai un tratto distintivo dell’azienda inglese.

Marshall Minor III: l’offerta su Amazon

Di listino per acquistare gli auricolari Marshall Minor III bisogna spendere 129 euro ma, grazie agli sconti proposti da Amazon per le prossime ore è possibile acquistare questo prodotto a 70,89 euro (-45%, -58,11 euro), uno sconto da non sottovalutare e a cui gli appassionati del genere non sapranno sicuramente resistere.

