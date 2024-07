Marshall Acton III, uno speaker Bluetooth a un prezzo mai visto

Fonte foto: Marshall

Non tutti gli speaker Bluetooth sono uguali e, tra le varie aziende produttrici, alcune più di altre hanno saputo distinguersi, portando sul mercato prodotti molto interessanti sviluppato per non passare inosservati.

Tra queste c’è Marshall che con il suo Marshall Acton III ha ricreato il design iconico dei celebri amplificatori per chitarra ma in un formato più compatto e destinato, chiaramente, a un utilizzo domestico.

Con questo altoparlante, dunque, l’azienda inglese si allontana dai grandi palchi e si rivolge a un pubblico più "generalista", che ha bisogno di un sistema audio intuitivo per riprodurre i propri contenuti musicali preferiti in modo facile e veloce.

Grazie alle offerte su Amazon questo speaker può essere acquistato in super offerta a un prezzo davvero irripetibile, che scende sotto i 250 euro.

Marshall Acton III – Speaker Bluetooth – Potenza complessiva 60 W

Marshall Acton III: scheda tecnica

Marshall Acton III è uno speaker Bluetooth compatto che misura ‎260x170x150 mm e pesa 2,85 Kg. Ha una risposta in frequenza che va dai 45 Hz ai 20 kHz e una potenza totale di 60 W (un woofer da 30 W e due tweeter da 15 W), la soluzione ideale per ambienti di medio-grandi dimensioni.

Merita una menzione a parte il design di questo device con Marshall che anche stavolta ha ricreato l’ormai iconico look dei famosissimi amplificatori per chitarra, diventati ormai uno status symbol del rock con la loro texture ruvida (fedelmente riprodotta anche su questo prodotto) e gli inconfondibili potenziometri dorati.

Per quanto riguarda il funzionamento, parliamo di un device davvero molto semplice da utilizzare: basta collegare una fonte esterna tramite il Bluetooth 5.2 oppure tramite l’ingresso aux da 3,5 mm e il gioco è fatto.

Per regolare le varie impostazioni si può utilizzare il pannello posizionato sulla parte superiore dell’altoparlante, e l’utente potrà aggiustare Volume, Bassi e Alti, utilizzando i già citati potenziometri visti sugli amplificatori per chitarra.

In alternativa si può utilizzare l’app ufficiale Marshall (disponibile sia per Android che per iOS) e gestire l’altoparlante totalmente da remoto, provvedere ad aggiornamenti e manutenzione oppure provare le diverse funzionalità extra, come l’equalizzatore. Sempre tramite l’applicazione è anche possibile collegare più device insieme e coprire ambienti di dimensioni ancora più importanti.

Marshall Acton III: l’offerta su Amazon

Marshall Acton III ha un prezzo di listino di 299 euro ma grazie alle offerte Amazon si scende fino a 239,66 euro (-20%, -59,34 euro), uno sconto assolutamente da non sottovalutare che rende un po’ più semplice portare a casa uno speaker Bluetooth potente, semplice da usare e con un design davvero accattivante.

