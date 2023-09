Mercoledì 2, rilasciato un piccolo spoiler?

Fonte foto: Netflix/Twitter

La data di uscita della seconda stagione di Mercoledì su Netflix non è ancora nota, anche perché gli scioperi attualmente in corso a Hollywood stanno ritardando i tempi di realizzazione. Intanto, però, da mesi i fan inseguono piccole anticipazioni e spoiler sui prossimi episodi della serie. Jenna Ortega, l’attrice che interpreta la protagonista, ha già detto a più riprese che la stagione 2 sarà meno romantica e più horror. Qualche ulteriore dettaglio su Mercoledì 2 è stato (involontariamente?) fornito di recente anche dalla costumista della serie, Coleen Atwood.

Le nuove anticipazioni su Mercoledì 2

Intervistata da Variety, la costumista Coleen Atwood ha anticipato che Morticia Addams (la mamma di Mercoledì che nella serie è interpretata da Catherine Zeta-Jones) avrà una varietà di costumi di scena maggiore rispetto alla prima stagione. «Nella seconda stagione avrà molti look, quindi sarà davvero divertente vedere cosa fa Morticia quando è senza vestiti e indossa diversi look in giro per casa».

La dichiarazione non è sfuggita ai fan, o meglio, non sono loro sfuggite le implicazioni di questa anticipazione: evidentemente in Mercoledì 2 ci saranno molte più scene con Morticia e alcune di queste saranno ambientate nella villa della famiglia Addams.

La dichiarazione di Atwood conferma quanto era già stato anticipato mesi fa dagli addetti ai lavori, che avevano spiegato che in Mercoledì 2 ci sarebbe stata l’intenzione di approfondire ulteriormente le dinamiche familiari degli Addams e soprattutto il rapporto tra Mercoledì e sua madre Morticia. Che, a questo punto, possiamo aspettarci di vedere in scena anche con abiti meno formali rispetto all’iconico vestito nero, lungo e aderente.

La famiglia Addams in Mercoledì 2

Durante Tudum, il grande evento di Netflix per presentare le novità della stagione successiva, era stato inoltre annunciato che la seconda stagione di Mercoledì avrebbe introdotto un nuovo membro della famiglia Addams. Potrebbe trattarsi del Cugino Itt, il cui vero nome (secondo quanto rivelato proprio in una scena della serie) è Ignatius Itt. Questo noto personaggio è di solito rappresentato come basso di statura e completamente coperto da capelli castani, con una bombetta e degli occhiali da sole.

Secondo alcuni fan, invece, il nuovo personaggio della famiglia Addams potrebbe essere la nonna. Nelle varie opere che dal 1938 in poi hanno raccontato le storie della famiglia Addams la nonna di solito non ha un nome proprio: è chiamata semplicemente nonna e solo una volta, nella serie La nuova famiglia Addams, viene detto che si chiama Eudora. A volte è presentata come la mamma di Morticia, a volte di Gomez. Di lei viene detto, tra le altre cose, che può volare su una scopa e fare pozioni. Sarebbe interessante vedere nella serie, altrimenti, la zia Ofelia Frump, l’allegra e solare sorella di Morticia tipicamente rappresentata con margherite tra i capelli.

I membri della famiglia Addams già noti nella serie Netflix, invece, oltre a Mercoledì e Morticia, sono il già citato Gomez (interpretato da Luis Guzmán), Pugsley, Mano e lo Zio Fester.