Che ruolo avrà Lady Gaga in Mercoledì stagione 2?

Fonte foto: Helen Sloan/Netflix

A quanto pare c’è una new entry nel cast di Mercoledì 2, e non è un’aggiunta che passa inosservata. A raggiungere i protagonisti della seconda stagione della serie Netflix è infatti Lady Gaga, pop star di fama mondiale e attrice, recentemente protagonista con Joaquin Phoenix del film Joker: Folie à Deux co-scritto, diretto e co-prodotto da Todd Phillips. La notizia è stata data in questi giorni da alcune autorevoli testate di settore, anche se manca ancora la conferma ufficiale da parte di Netflix.

Cosa ha detto Lady Gaga della serie tv Mercoledì

Se confermata definitivamente, la presenza di Lady Gaga nella serie tv Mercoledì non sarebbe una totale sorpresa.

Il legame tra la pop star e la serie tv di Tim Burton è iniziato quando, subito dopo l’uscita della prima stagione su Netflix, è diventato estremamente diffuso su TikTok e Instagram il balletto ispirato alle movenze di Mercoledì Addams ma sulle note di Bloody Mary, canzone del 2011 di Lady Gaga. Anche Gaga stessa aveva infine preso parte al trend pubblicando sui suoi social un video in cui si cimentava nello stesso ballo.

Nel 2023 invece Jenna Ortega, l’attrice che interpreta Mercoledì, intervistata in occasione dei Golden Globe, aveva dichiarato che le sarebbe piaciuto molto vedere Lady Gaga nel cast della seconda stagione della serie tv.

Lady Gaga in Mercoledì stagione 2: cosa sappiamo

Il desiderio di Ortega, a quanto pare, è diventato realtà. Secondo diverse testate statunitensi, come accennato, è infatti certo che Lady Gaga avrà un ruolo nella seconda stagione di Mercoledì: l’attrice e cantautrice, anzi, si troverebbe già sul set europeo dei nuovi episodi.

Al momento non è ancora possibile sapere con certezza né che personaggio interpreterà Gaga né se si tratterà di un ruolo principale o secondario, o magari di una semplice comparsa in un cameo. A questo proposito, è interessante però ricordare quanto detto da Jenna Ortega sul red carpet dei Golden Globe 2023.

Facendo riferimento alla trama della prima stagione, l’attrice aveva dichiarato: «Penso che la signorina Thornill e Mercoledì abbiano una strana relazione mentore/allieva e che in qualche modo si capiscano a vicenda. Se Gaga facesse parte della serie, ci dovrebbe essere una storia di due mostri che si capiscono a vicenda».

Gaga sarà forse una nuova professoressa della Nevermore Academy?

Mercoledì stagione 2: anticipazioni

Le riprese della seconda stagione di Mercoledì sono attualmente in corso in Irlanda. Metà delle puntate è diretta da Tim Burton, così come già accaduto nella prima stagione. Per quanto riguarda la trama, Jenna Ortega ha già da tempo anticipato che la protagonista Mercoledì vivrà vicende meno romantiche e più horror e thriller.

Tra le new entry del cast ci sono Steve Buscemi (che a quanto pare interpreterà Barry Dort, nuovo preside della scuola), Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter e Noah Taylor. Le guest star della stagione 2 saranno invece Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo, Joonas Suotamo e Christopher Lloyd.