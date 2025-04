Fonte foto: Meta

Meta continua a studiare nuovi metodi per integrare l’intelligenza artificiale nelle sue piattaforme social. L’ultima novità in tal senso non riguarda nuovi strumenti AI messi a disposizione degli utenti ma l’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale che entreranno in azione per offrire una sicurezza maggiore, soprattutto per i più giovani. Dopo aver introdotto gli account per Teenager, infatti, Instagram si prepara a rendere disponibile un sistema che permetterà di verificare l’età delle persone tramite AI.

L’AI per verificare l’età degli utenti

Il nuovo tool sviluppato da Meta consente di rilevare l’età degli utenti in automatico, sfruttando l’intelligenza artificiale e senza il bisogno che un operatore umano vada a monitorare i contenuti pubblicati sul profilo “sotto esame”. Sarà l’AI, infatti, ad analizzare il modo in cui le persone accedono e utilizzano i social network.

Stando alle dichiarazioni di Meta, l’analisi dei dati permetterà di rilevare,quali account sono utilizzati da minorenni, anche se caratterizzati da una data di nascita che fa riferimento a un adulto. Se l’analisi riscontrerà delle incongruenze, gli account saranno trasformati immediatamente in account per teenager, con tutte le modifiche del caso per quanto riguarda le modalità di utilizzo del social network.

Il sistema non è ancora perfetto e alcuni account (utilizzati, ad esempio, da chi ha compiuto da poco 18 anni) potrebbero essere segnalati erroneamente come account di minorenni. In questi casi, bisognerà effettuare una procedura di verifica dell’account stesso.

In un post sul suo blog, l’azienda di Mark Zuckerberg ha chiarito che il nuovo sistema è, per ora, solo un test mirato a individuare account di adolescenti che aggirano le limitazioni previste dal social. In futuro il sistema arriverà anche su altre piattafome come Facebook.

Il punto di vista di Meta

Nel post in questione si legge: “stiamo iniziando a testare negli Stati Uniti una tecnologia di intelligenza artificiale progettata per individuare in modo proattivo gli account che sospettiamo appartengano ad adolescenti, anche se l’account indica una data di nascita adulta“.

Per il futuro, l’azienda ha ribadito la volontà di continuare a sviluppare sistemi sempre più efficaci per garantire ai più giovani un utilizzo corretto dei social network. Nonostante questo, però, viene sottolineato anche che “comprendere l’età delle persone online è una sfida che coinvolge tutto il settore“. Un ruolo di primo piano nell’individuazione corretta dell’età, secondo Meta, lo dovrebbero svolgere gli store. In sostanza, dovrebbero essere Google e Apple (per quanto riguarda il settore smartphone e tablet) a definire dei sistemi validi per consentire agli sviluppatori di poter individuare facilmente se l’utente che sta richiedendo l’installazione di un’app ha compiuto la maggior età.

Nel frattempo, ci penserà l’AI a dare una mano per evitare i casi di account utilizzati da adolescenti che riescono ad aggirare le limitazioni previste dalle regole del social.