Meta ha introdotto nuove misure di sicurezza per i più giovani, rafforzando gli account Teenager per proteggere i minori che utilizzano i social network

Fonte foto: Primakov / Shutterstock.com

Meta continua a rafforzare le misure di sicurezza per gli utenti più giovani che utilizzano le sue piattaforme social, come Instagram, Facebook e Messenger. Con la diffusione degli account Teenager, infatti, l’azienda ha introdotto una serie di sistemi per proteggere i più giovani. Oggi, con un nuovo update, l’azienda ha annunciato l’arrivo di ulteriori novità per la tutela dei teenager sui social, con queste novità che riguardano le dirette video e la gestione delle immagini ricevute tramite messaggi privati da altri utenti della piattaforma.

Cosa cambia per i teenager

Con le ultime novità, gli utenti con un account Teenager non potranno più avviare delle dirette, a meno di non ricevere l’autorizzazione da parte dell’account di un genitore. Da sottolineare, inoltre, che gli utenti non potranno disattivare la sfocatura automatica delle immagini ricevute tramite messaggi privati. Anche in questo caso, sarà necessario l’ok da parte di un genitore per poter accedere a questa funzione.

Queste novità vanno ad aggiungersi a tutte le altre misure di sicurezza che caratterizzano gli account dei minori sulle piattaforme social di Meta. Secondo i dati forniti dall’azienda, il 97% degli adolescenti (tra i 13 e i 15 anni) ha mantenuto le misure di sicurezza impostate di default per il proprio account . Inoltre, stando ai risultati di un’indagine condotta da Meta negli USA, il 94% dei genitori americani considera utile poter contare su di un account Teenager per la protezione dei propri figli.

Secondo l’85% del campione, si tratta di misure che semplificano la vita e che aiutano i più giovani ad utilizzare in modo più consapevole gli account social. Da parte sua Meta ha confermato la volontà di continuare a rafforzare la sicurezza degli account destinati ai più giovani. In futuro, quindi, arriveranno ulteriori sistemi di sicurezza che andranno a incrementare la protezione per i giovanissimi, aiutando i genitori nel difficile compito di monitorare l’uso dei social da parte dei propri figli.

L’update dell’Account Teenager parte da Instagram

Il focus principale di questa nuova serie di novità per quanto riguarda la sicurezza dei più giovani è rappresentato da Instagram, piattaforma oramai di riferimento per Meta. Progressivamente, però, l’azienda porterà le nuove funzioni di sicurezzaanche su Facebook e Messenger, in modo da garantire una protezione ancora più completa per gli account dei minorenni.

Gli utenti più giovani che utilizzano questi due servizi riceveranno anche altre funzioni presenti su Instagram, come le restrizioni alle notifiche notturne e i promemoria che consigliano di interrompere l’uso dei social dopo 60 minuti.