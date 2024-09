Instagram lancia gli account Teen: cosa cambia

Instagram ha annunciato il lancio dei nuovi account Teen: ecco cosa sono, come funzionano e quando arrivano in Italia

Fonte foto: Meta

Instagram ha annunciato il lancio degli account Teen. Si tratta di una nuova tipologia di account, riservata ai giovanissimi e arricchita da una serie di strumenti di protezione con cui i genitori possono avere la certezza che i loro figli utilizzino il social in modo sicuro, in relazione alla propria età.

Questa nuova funzione arriverà anche su altre piattaforme di Meta e, quindi, anche su Facebook, Threads oltre che, forse, su WhatsApp, che si arricchiranno con strumenti dedicati alla protezione dei più giovani.

Account Teen di Instagram: come funzionano

Secondo Instagram, i nuovi account Teen sono pensati per garantire un miglior supporto ai genitori nella gestione degli account dei propri figli minorenni. Le funzionalità incluse negli account per i teenager si attivano in automatico e i genitori hanno la possibilità di decidere se concedere maggiore libertà di utilizzo (riducendo le limitazioni) per i propri figli.

Gli account Teen, di default, sono account privati e, quindi, i contenuti pubblicati non sono visibili a tutti. I teenager dovranno accettare la richiesta prima che un altro utente possa diventare loro follower, guardare i contenuti pubblicati e avviare interazioni. Per quanto riguarda la messaggistica, gli account Teen possono ricevere messaggi solo da account seguiti.

Instagram, inoltre, applicherà in automatico le restrizioni all’accesso ai contenuti sensibili per gli account Teen che, inoltre, potranno avere iterazioni limiate con altri account (ad esempio, potranno essere taggati solo dai propri follower). Il social, inoltre, invierà una notifica dopo 60 minuti di utilizzo giornaliero di Instagram e attiverà la funzione “sleep“, disattivando le notifiche e inviando risposte automatiche ai messaggi dalle 10 di sera alle 7 del mattino.

Gli utenti con meno di 16 anni dovranno ricevere il permesso dall’account di un genitore per poter attivare impostazioni meno protettive per il proprio account. Per gli utenti con più di 16 anni, i genitori possono attivare dal pannello per il controllo parentale maggior limitazioni.

I genitori, inoltre, potranno sfruttare nuovi strumenti per il monitoraggio dell’attività dei propri figli, con informazioni relative agli account con cui chattano, dettagli sul tempo di utilizzo, la possibilità di bloccare l’accesso al social per un certo periodo di tempo e verificare quali sono i temi che interessano il proprio figlio.

Account Teen di Instagram: quando arrivano

Gli account Teen arriveranno su Instagram nel corso dei prossimi 60 giorni negli USA, nel Regno Unito, in Canada e in Australia. Successivamente, il social punta a espandere questa funzionalità, mettendo a disposizione gli account per teenager anche in UE (e, quindi, in Italia).

Per poter utilizzare i nuovo account Teen di Instagram in Italia sarà necessario attendere qualche settimana in più rispetto ai Paesi citati in precedenza. Nel comunicato ufficiale, infatti, Meta conferma la volontà di lanciare questi nuovi account entro la fine del 2024 nei Paesi UE.