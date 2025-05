Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Bluesky consente ora a tutti gli utenti di poter verificare il proprio account sul social network: ecco come funziona il meccanismo e come richiedere la verifica

La fuga di utenti da X ha contribuito alla crescita di Bluesky. Il social, che punta a raccogliere l’eredità del “vecchio” Twitter (anche se, per ora, il bacino di utenti è ancora limitato con poco più di 30 milioni di utenti registrati), registra un’importante novità. Gli utenti del social, infatti, possono ora richiedere il badge di verifica, con una semplice procedura online e senza dover attivare un abbonamento a pagamento come avviene, invece, per Meta Verified.

La funzione era già disponibile per le persone note ed è ora accessibile a tutti gli iscritti al social network che, per qualsiasi motivo, ritengono sia necessario verificare il proprio account. Stando alle linee guida di Bluesky, il servizio si rivolge in modo particolare agli operatori dei media che possono avere la necessità di confermare la propria identità, andando poi a utilizzare il social anche durante l’attività lavorativa.

Come funziona il badge di verifica

Con il nuovo meccanismo tutti gli account di Bluesky hanno la possibilità di ottenere il badge di verifica. Si tratta di un sistema ben noto a chi utilizza i social network e che la piattaforma aveva già introdotto in passato per le persone note, appartenenti a varie categorie.

Ora, però, Bluesky vuole estendere il sistema di verifica, per offrire ai suoi utenti uno strumento in più per farsi riconoscere sui social network. La procedura da seguire è semplice: bisogna accedere a un modulo online per poter inviare la richiesta di verifica.

Al momento, non è chiaro quali siano i parametri che Bluesky utilizzerà per determinare quali account verificare e, quindi, quali riceveranno il badge di verifica. Attualmente, come annunciato nei mesi scorsi, il social può contare su 30 milioni di utenti, a distanza di oltre un anno dall’apertura delle porte al pubblico. Una parte di questi potrebbe ricevere, se richiesto il badge.

In un post sul blog ufficiale si legge: “Bluesky verificherà proattivamente gli account autentici e degni di nota e mostrerà un segno di spunta blu accanto ai loro nomi. Inoltre, tramite la nostra funzione “Verificatori attendibili”, organizzazioni indipendenti selezionate possono verificare direttamente gli account. Bluesky esaminerà anche queste verifiche per garantirne l’autenticità.”

Come verificare il proprio account Bluesky

Al momento, non c’è ancora un link diretto al modulo online per poter richiedere la verifica del proprio account tramite il sito o l’app di Bluesky. Per accedere a questo modulo è sufficiente consultare il blog su bsky.social e accedere all’articolo dedicato alla nuova procedura di verifica da cui sarà possibile raggiungere il modulo online. La procedura è rapida. Bisogna inserire l’indirizzo e-mail e fornire poi tutti i dati richiesti. Ricordiamo che la verifica del profilo è un sistema sempre più diffuso sui social. Ad esempio, anche Tinder propone un sistema di questo tipo per garantire più sicurezza agli utenti.