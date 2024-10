Instagram si prepara a introdurre gli account teenager in Italia, con nuovi strumenti per la protezione degli utenti più giovani

Fonte foto: Instagram

A distanza di circa un mese dall’annuncio, Instagram introduce gli account per teenager anche in Italia, con l’obiettivo di garantire ai più giovani la possibilità di utilizzare il social network in sicurezza e, nello stesso tempo, offrire ai genitori la certezza che per i propri figli siano attivi dei sistemi di protezione per l’account.

Instagram ha confermato che i ragazzi passeranno a un account per teenager entro 60 giorni, dall’annuncio avvenuto lo scorso settembre, negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito e in Australia. Per il momento, l’introduzione di questo nuovo account è fissata per “la fine del 2024” in UE e non c’è ancora una data ufficiale per il lancio di questa funzione in Italia. L’attesa, in ogni caso, sarà ridotta e, con l’annuncio appena arrivato, siamo certi che la novità arriverà nel nostro Paese.

Come funzionano gli account teenager di Instagram

Gli account teenager di Instagram sono dotati di sistemi di protezione che limitano la possibilità di essere contattati da altri utenti. Questi account sono privati e i teenager dovranno accettare i nuovi follower (il “segui” non viene, quindi, applicato in automatico).

Le persone che non seguono l’account teenager non possono vederne i contenuti e non possono interagirvi. Per quanto riguarda la funzione di messaggistica integrata, inoltre, gli account teenager potranno ricevere messaggi soltanto da persone che seguono o con cui sono già connessi.

Instagram, inoltre, applica in automatico le impostazioni più restrittive per quanto riguarda l’accesso ai contenuti sensibili, sia in Esplora che per quanto riguarda i Reels. In aggiunta, un account tenneger di Instagram può essere taggato o menzionato solo da un follower.

Il social, inoltre, invierà dei promemoria sui limiti di utilizzo (dopo 60 minuti di uso quotidiano) e attiverà in automatico la modalità Sospensione, che silenzia le notifiche e invia risposte automatiche ai messaggi privati dalle 22 alle 7.

Il genitore di un utente con account teenager su Instagram ha la possibilità di sapere con chi chatta il proprio figlio (senza leggere i messaggi) e può fissare limiti di tempo di utilizzo dell’app oppure impedire l’accesso al figlio a Instagram in determinate fasce orarie.

Il social, inoltre, permetterà al genitore di poter visualizzare gli argomenti che interessano maggiormente al proprio figlio.

Per gli adolescenti (e non solo), Instagram prevede nuovi strumenti di protezione contro la sextortion ovvero la pratica con cui una persona può minacciare di diffondere immagini intime di un altro utente.

Il social ha introdotto la sfocatura in automatico delle immagini di nudo inviate tramite il servizio di messaggistica e bloccherà screen e registrazioni di immagini e video temporanei, inviati a un altro utente.

Come modificare gli account teenager

Per gli account teenager ci sarà un controllo limitato sulle impostazioni: in particolare, gli utenti con meno di 16 anni dovranno ottenere l’autorizzazione dei genitori per poter modificare le impostazioni e adottare un protezioni meno restrittive.

Per gli utenti con più di 16 anni, invece, i genitori hanno la possibilità di attivare la funzione di supervisione per l’account del proprio figlio. In questo modo, anche per gli over 16 ci sarà la necessità di ottenere l’ok da parte di un genitore per modificare le impostazioni dell’account.