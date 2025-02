Microsoft Office 365 gratis esiste davvero? Come stanno le cose

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

Esiste davvero una versione desktop gratuita di Microsoft Office 365 con banner pubblicitari? Sì e no: Microsoft ha spiegato come stanno le cose

Negli ultimi giorni, una notizia ha iniziato a circolare con insistenza sul web: Microsoft avrebbe lanciato una versione gratuita della sua celebre suite Office 365 (recentemente rinominata Microsoft 365 Copilot), utilizzabile anche offline.

L’entusiasmo è comprensibilmente alle stelle, visto che si tratterebbe di un’alternativa interessante per chi non vuole sottoscrivere un abbonamento a pagamento. Tuttavia, un’analisi più approfondita ha rivelato che la realtà è un po’ più complessa.

Microsoft Office 365 gratis? Solo un test

La notizia di una versione gratuita di Microsoft Office è emersa a febbraio 2025, quando diversi utenti hanno notato la possibilità di utilizzare Word, Excel e PowerPoint senza sottoscrivere un abbonamento.

Questa versione, supportata da pubblicità, consentirebbe di creare e modificare documenti direttamente sul proprio PC, a differenza della versione web gratuita, che permette solo di visualizzare i file. Il salvataggio in locale, però, sarebbe vietato: l’utente dovrà salvare i file su OneDrive.

Secondo quanto riportato da PCWorld, però, le cose stanno in maniera un bel po’ diversa: Microsoft stava conducendo dei test limitati su questa versione ad-supported di Office. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato:

Microsoft ha condotto alcuni test limitati. Attualmente, non ci sono piani per lanciare una versione gratuita, supportata da pubblicità, delle app desktop di Microsoft Office

Questo significa che, al momento, non è ancora disponibile una versione gratuita e completa di Microsoft Office 365 per desktop. Tuttavia, l’esistenza di questi test dimostra che Microsoft sta valutando diverse opzioni per rendere la sua suite più accessibile.

L’alternativa: Microsoft 365 Apps

Sebbene la versione desktop gratuita sia ancora in fase di test, è già possibile utilizzare alcune app di Microsoft 365 gratuitamente, anche se con delle limitazioni, tramite il servizio Microsoft 365 Apps per il web.

Accedendo al sito Microsoft365.com con un account Microsoft (o creandone uno gratuitamente), è possibile utilizzare le versioni web di Word, Excel, PowerPoint, OneDrive e Outlook.

Queste app web offrono funzionalità di base per la creazione e la modifica di documenti, fogli di calcolo e presentazioni. Tuttavia, presentano alcune limitazioni rispetto alle versioni desktop a pagamento:

Funzionalità ridotte, alcune funzionalità avanzate, come la formattazione avanzata, gli strumenti di revisione e le macro, non sono

disponibili nelle versioni web

Solo online, è necessaria una connessione a Internet

Spazio di archiviazione limitato, solo 5 GB di spazio di archiviazione su OneDrive

Nonostante queste limitazioni, le app web gratuite di Microsoft 365 rappresentano una valida alternativa per chi ha bisogno di strumenti di produttività di base e non vuole spendere soldi per un abbonamento.

La notizia di una versione gratuita di Microsoft Office 365 per desktop, quindi, si è rivelata essere solo un test limitato. Tuttavia, è già possibile utilizzare le app web gratuite di Microsoft 365, che offrono funzionalità di base per la produttività online.

Resta da vedere se, in futuro, Microsoft deciderà di lanciare una vera e propria versione desktop gratuita e supportata da pubblicità della sua celebre suite o se, al contrario, questi test non porteranno a nulla.