Microsoft come Google: l'AI è "gratis"

Microsoft ha annunciato l’arrivo di alcuni importanti aggiornamenti che riguarderanno i piani in abbonamento a Microsoft 365 Personal e Family.

Adesso, infatti, i possessori di queste licenze possono utilizzare liberamente sia Copilot, l’ormai celebre assistente basato sull’intelligenza artificiale, che Microsoft Designer, lo strumento per la progettazione grafica avanzata.Una decisione che porterà innumerevoli vantaggi anche agli utenti privati che otterranno due nuovi strumenti per la produttività ma che, naturalmente, non saranno proprio gratis.

Le novità introdotte da Microsoft negli abbonamenti

La prima grande novità è, appunto, l’arrivo di Copilot all’interno delle applicazioni di Microsoft 365. L’assistente AI può, dunque, essere utilizzato con diverse applicazioni, tra cui Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote, andando a semplificare notevolmente il lavoro e portando nelle mani degli utenti una suite di strumenti smart evoluti.

Tra le possibilità di Copilot ci sono i suggerimenti intelligenti e le automazioni da usare per risparmiare tempo prezioso, senza peggiorare la qualità del lavoro svolto.

Con l’arrivo di Microsoft Designer gli utenti hanno a disposizione uno strumento potente per la creazione e l’elaborazione di immagini totalmente integrato all’interno di Word e PowerPoint, ma che al bisogno può essere utilizzato anche come applicazione indipendente su web e dispositivi mobili.

Tra le particolarità di questo tool, c’è la possibilità di generare immagini partendo da semplici prompt testuali e, sempre grazie all’intelligenza artificiale, le funzioni di editing AI per migliorare le immagini.

Un’altra delle novità presentate riguarda un sistema di crediti AI mensili che gli abbonati possono utilizzare per Copilot, Designer e per altre applicazioni sul PC come Paint, Foto e Blocco note. Per gli abbonati a Copilot Pro l’utilizzo dei crediti è illimitato.

Infine, Microsoft ha aggiunto anche delle impostazioni che permettono agli utenti di attivare o disattivare Copilot all’interno delle singole applicazioni, lasciando alle persone ampia libertà di manovra per personalizzare la user experience del proprio device.

Infine, per tutti coloro che decideranno di continuare a usufruire delle funzioni AI, l’azienda di Redmond assicura la massima attenzione verso la privacy, confermando che i dati e i documenti personali caricati all’interno di questi strumenti non vengono utilizzati in alcun modo per addestrare l’intelligenza artificiale.

Quanto costano i nuovi abbonamenti

Queste novità non sono, ovviamente, gratuite e Microsoft ha deciso di aumentare il costo degli abbonamenti Personal e Family di 3 euro al mese, arrivando rispettivamente a 13 euro al mese (129 euro l’anno) e 10 euro al mese (99 euro l’anno). Gli utenti che hanno già un abbonamento attivo vedranno gli aumenti a partire dal prossimo rinnovo.