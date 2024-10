Microsoft ha annunciato il rilascio di diverse novità per Copilot, con nuove funzionalità che potenziano il chatbot AI in tutte le sue versioni

Fonte foto: monticello / Shutterstock.com

Microsoft ha annunciato l’arrivo di diverse novità per Copilot che continua il suo processo di evoluzione, con una trasformazione da semplice chatbot, a cui rivolgersi per ottenere informazioni di vario tipo, in un’intelligenza artificiale più articolata, con nuove funzionalità da mettere a disposizione degli utenti.

Le novità in arrivo per Copilot saranno disponibili in tutte le versioni dell’applicazione (su Windows, via web e su Android e iOS/iPadOS) e debuttano insieme a una nuova versione di Windows 11 (la 24H2) e a nuovi strumenti AI per il sistema operativo di Microsoft e per i Copilot+ PC, come la già annunciata Recall e Super Resolution per l’app Foto, che consente di incrementare la risoluzione delle foto.

Le novità di Copilot

L’aggiornamento di Copilot porta diverse novità per l’AI di Microsoft a partire da Copilot Voice. Questa nuova funzione consentirà agli utenti di poter interagire con Copilot tramite input vocali e in modo naturale, arrivando a conversare con l’AI, in modo simile a quanto avviene con Gemini Live di Google.

In questa prima fase di disponibilità, Microsoft renderà accessibile Copilot Voice solo in inglese e solo in alcuni Paesi (Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e USA). L’azienda ha comunque confermato che Voice sarà disponibile anche in altre regioni e, soprattutto, in altre lingue nel corso del prossimo futuro.

C’è poi il debutto di Copilot Vision, una nuova abilità dell’intelligenza artificiale di Microsoft che può aiutare l’utente durante la navigazione web, analizzando i contenuti delle pagine web visualizzate e fornendo consigli e informazioni contestuali. Questa funzione (che deve essere attivata dall’utente) potrà essere utilizzata, inizialmente, solo su alcuni siti web.

Copilot Vision non sarà in grado di bypassare i paywall e, quindi, potrà raccogliere solo le informazioni visualizzate effettivamente dall’utente. Per il momento, la nuova capacità di Copilot è limitata agli utenti Pro negli USA ma dovrebbe essere estesa in futuro, arrivando anche in Italia.

Da segnalare anche l’arrivo di Copilot Daily, con cui l’AI andrà a riassumere le notizie del giorno, fornendo anche informazioni sul meteo. I dati sono frutto di una collaborazione con Reuters, Axel Springer, Hearst e Financial Times. In futuro, altre testate potranno collaborare con Microsoft per arricchire i contenuti di Copilot Daily.

C’è anche Think Deeper

Una delle novità più interessanti di Copilot, soprattutto in ottica futura, è Think Deeper. Si tratta di una funzione con cui è possibile chiedere a Copiloti di elaborare risposte più complesse e dettagliate, a fronte di domande molto articolate. In questo caso, il chatbot si prenderà più tempo per raccogliere i dati e fornire una risposta precisa.

Think Deeper, almeno inizialmente, sarà inclusa nella versione sperimentale di Copilot (in quanto ancora in sviluppo) e potrà essere utilizzata sfruttando il programma Copilot Labs.