Fonte foto: Microsoft

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta lo scorso mese di dicembre e l’avvio della fase di preview, Copilot Vision è ora incluso in Microsoft Edge e potrà essere utilizzato in modo gratuito (e facoltativo) dagli utenti del browser web di Microsoft.

Si tratta di un’aggiunta importante per questo programma che potrà ora contare su di un’integrazione maggiore con l’intelligenza artificiale con la possibilità di diventare uno strumento efficace per aumentare la produttività.

Con Copilot Vision è possibile usare l’AI per analizzare una pagina web visualizzata dal browser. L’analisi, come garantito da Microsoft, avviene nel rispetto della privacy.

Cosa sa fare Copilot Vision

Con Copilot Vision è possibile analizzare e comprendere gli elementi visualizzati in una pagina web. L’AI, quindi, può affiancare l’utente, andando a segnalare le informazioni più importanti presenti all’interno di un sito o anche fornendo dettagli aggiuntivi su un elemento o su un argomento che viene trattato nella pagina stessa.

Questa particolare funzione di Copilot non è limitata al browser web ma si può estendere a tutto il sistema operativo, andando a interagire con altre app. In questo caso, però, serve avere un abbonamento Copilot Pro. Utilizzare Copilot Vision in Edge, invece, non richiederà alcun costo in quanto questa funzione è considerata ora come uno strumento aggiuntivo del browser web.

Il funzionamento di Copilot Vision avviene nel rispetto della privacy, un tema sempre molto attuale, anche considerando i problemi registrati da Recall, una delle funzioni AI principali realizzate da Microsoft per Windows che è stata rimandata di diversi mesi a causa della gestione dei dati degli utenti.

Secondo quanto si legge nella pagina di supporto di Copilot Vision per Edge: “Quando si utilizza Vision, solo le risposte di Copilot vengono registrate per consentire il monitoraggio di interazioni e output non sicuri. Gli input dell’utente, le immagini e il contenuto delle pagine non vengono registrati o archiviati. Al termine della sessione vocale, questi dati vengono eliminati”.

In sostanza, i dati non vengono raccolti e l’utente può esplorare la pagina web senza il rischio che informazioni sensibili finiscano in mano a terze parti o vengano salvate sui server dell’AI di Microsoft. L’utente, in ogni caso, può leggere l’informativa sulla privacy al primo utilizzo di Copilot Vision.

Come usare Copilot Vision con Edge

Copilot Vision è accessibile direttamente da Edge, premendo l’icona posizionata in alto a destra per attivare l’assistente AI e poi premendo sull’icona del microfono. Il servizio sarà integrato, gradualmente, per tutti gli utenti che utilizzano Edge su Windows. Per utilizzare questa funzione al di fuori di Edge è possibile, invece, ricorrere allapp di Copilot, già presente all’interno del sistema operativo.