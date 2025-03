Microsoft Copilot: arriva l'app per i Mac

Fonte foto: mindea / Shutterstock.com

Microsoft continua a puntare su Copilot, sempre più al centro del suo ecosistema di servizi legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, tanto da essere disponibile anche tramite WhatsApp. Da questa settimana, infatti, Copilot è disponibile anche con un’app dedicata ai Mac che riprende le caratteristiche dell’app per computer Windows.

Ricorrendo all’app, gli utenti possono sfruttare le varie funzioni di Copilot senza il bisogno di accedere al browser web e con la possibilità anche di sfruttare la funzione Think Deeper oltre che Voice, da pochi giorni disponibili gratuitamente per tutti gli utenti.

Con la nuova app, Microsoft punta a contrastare la diffusione tra gli utenti Mac di ChatGPT, già disponibile con un’app nativa, rendendo a Copilot un riferimento anche tra gli utenti di Apple che deve fare i conti con un lancio sottotono, almeno per il momento, delle funzioni di Apple Intelligence.

Cosa può fare l’app di Copilot per Mac

L’applicazione nativa per computer con macOS di Copilot riprende tutte le funzioni che l’assistente AI di Microsoft propone via browser web, con la possibilità di utilizzare la propria voce per chiedere qualcosa a Copilot o anche di condividere alcuni tipi di file.

Gli utenti che installeranno l’app di Copilot, però, potranno utilizzare una scorciatoia da tastiera (Command + Spazio) per attivare subito l’assistente AI. Per il resto, non cambia nulla ma l’app rappresenta un sistema più semplice per poter utilizzare Copilot, senza dover lasciare una scheda del browser aperta.

Nel corso del tempo, con l’arrivo delle nuove funzioni su cui Microsoft continua a lavorare per sviluppare il suo assistente, anche l’app per Mac si arricchirà, con l’obiettivo di diventare sempre più completa e in grado di soddisfare le necessità degli utenti.

Come scaricare l’app di Copilot per Mac

L’app nativa di Copilot per Mac è ora disponibile sul Mac App Store. Si tratta di una versione preview che, però, consente l’accesso a tutte le funzioni dell’applicazione. Per il momento, l’app è scaricabile (gratuitamente) solo negli USA, in Canada e nel Regno Unito.

Per utilizzare l’app di Copilot, gli utenti con un computer macOS devono avere un modello con chip Apple Silicon (a partire da M1) e devono aver installato macOS 14 Sonoma o versioni successive. Chi ha un Mac che non rientra in questi requisiti, invece, può continuare ad accedere a Copilot via browser web.

Nel corso delle prossime settimane l’app dell’assistente AI di Microsoft dovrebbe risultare disponibile anche per gli utenti italiani che hanno un computer Mac che rispetta i requisiti hardware e software citati in precedenza.