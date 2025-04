Fonte foto: Microsoft

Microsoft continua ad arricchire le funzionalità AI messe a disposizione dei suoi utenti: l’ultima novità in ordine di tempo è rappresentata da Copilot Podcasts, servizio con cui l’azienda punta a sfidare Google NotebookLM per quanto riguarda la generazione di contenuti audio a partire da testi, video e altro. Si tratta di un nuovo strumento che va ad arricchire le potenzialità di Copilot, sempre più ricco di funzioni da mettere a disposizione degli utenti che, però, dovranno fare i conti con la pubblicità basata sull’AI.

L’arrivo di Copilot Podcasts è parte di una serie di novità che Microsoft ha rilasciato in occasione del suo 50° compleanno. Per quanto riguarda l’AI, uno dei principali settori di attività dell’azienda in questo momento, ci sono anche Deep Research per ricerche online più complesse e avanzate, e Pages, una funzione che richiama Canvas di ChatGPT.

Come funziona Copilot Podcasts

Con Copilot Podcasts gli utenti hanno la possibilità di generare podcast personalizzati, fornendo all’AI tutto il materiale necessario per creare contenuti interessanti e utili. Da segnalare, inoltre, che, durante l’ascolto, è anche possibile interagire con Copilot. In questo modo, ad esempio, sarà possibile chiedere al tool di approfondire un determinato argomento trattato dalla traccia audio (magari in modo poco dettagliato) andando a utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale in modo più interattivo.

Nel suo comunicato ufficiale, Microsoft sottolinea alcune delle potenzialità di Copilot Podcasts. Lo strumento in questione, infatti, può essere utilizzato anche per analizzare e risolvere problemi di vario tipo o approfondire la conoscenza di un argomento molto articolato. Toccherà all’utente trovare il modo giusto per sfruttare questo strumento. Le potenzialità, però, sono tante e Podcasts potrebbe diventare un’importante arma in più per consentire a Copilot di incrementare ulteriormente i suoi utenti.

Come usare Copilot Podcasts

Copilot Podcasts è una funzione integrata in Copilot. Di conseguenza, per accedere a questo strumento è sufficiente avviare l’app o utilizzare la versione web dell’AI di Microsoft e poi selezionare l’apposita opzione Podcasts.

Si tratta, però, di una funzione non ancora disponibile per tutti ma in fase di rilascio graduale. Di conseguenza, per il momento, Podcasts potrebbe non essere utilizzabile in Copilot. Il rilascio dovrebbe completarsi in pochi giorni, permettendo a tutti gli utenti di poter contare su di uno strumento in più per usare l’AI.

Lo stesso discorso fatto per Podcasts è valido anche per Deep Research e Pages. Anche queste funzioni di Copilot arriveranno in modo graduale nel corso dei prossimi giorni andando ad arricchire, ulteriormente, l’assistente AI di Microsoft.