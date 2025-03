Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Alcuni utenti in possesso di Chromecast e Chromecast Audio di seconda generazione stanno riscontrando diversi problemi nell’utilizzo dei propri device, con la comparsa di ripetuti messaggi di errore e l’impossibilità di trasmettere contenuti ai propri dispositivi.

Da quel che si legge in rete, inoltre, modelli più recenti come Chromecast di terza generazione e Chromecast Ultra, sembrano funzionare senza intoppi, cosa che suggerisce che il problema sia specifico delle versioni precedenti.

Intanto su Reddit le segnalazioni si sono moltiplicate a vista d’occhio con decine e decine di persone che in tutto il mondo stanno segnalando la cosa a Google.

Cosa sta succedendo con le Chromecast

Questo problema con le Chromecast è stato segnalato per la prima volta sul subreddit r/googlehome, con moltissime persone che hanno condiviso le proprie esperienze negative nell’utilizzo di questi dispositivi. In certi casi, inoltre, sono comparsi dei messaggi di errore che definisco il device come “non attendibile“, conseguenza, probabilmente, dell’utilizzo di un firmware obsoleto che di fatto rende le Chromecast inutilizzabili.

Questo ha portato molti consumatori a pensare che Big G stesse silenziosamente dismettendo i prodotti meno recenti ma, visto che questo messaggio non è apparso a tutti gli utenti, è molto più probabile che si tratti di un bug o di un problema legato alla verifica del firmware. Del resto se Google avesse deciso di terminare il supporto per questi prodotti sarebbe più che lecito aspettarsi un annuncio ufficiale piuttosto che un messaggio di un errore generico.

Comunque, come accade sempre in questi casi, in molti hanno cercato di risolvere la questione da soli, passando per le strategie più comuni che, di solito, si adottano in situazioni del genere.

Alcuni hanno provato semplicemente a riavviare il dispositivo o a ripristinare le impostazioni di fabbrica; altri hanno provato invece a disinstallare e reinstallare Google Home o, più semplicemente, a cancellare la cache dell’applicazione o a cambiare la rete WiFi in uso. Per il momento, comunque, nessuno di questi metodi sembra aver portato a una soluzione definitiva.

Come risolvere il problema con le Chromecast

Poche ore fa Google ha rilasciato un comunicato ufficiale, dove si legge che l’azienda è a conoscenza del problema e che sta lavorando a una soluzione, consigliando a tutti di non ripristinare le impostazioni di fabbrica del Chromecast.

Pur senza fornire ulteriori indicazioni sul da farsi, il colosso di Mountain View invita tutti alla calma, chiedendo ai consumatori un po’ di pazienza mentre si lavora per riportare Chromecast a uno stato di funzionamento ottimale.

Da quello che sappiamo, comunque, l’errore potrebbe derivare da un problema di verifica dei certificati o di autenticazione lato server; se così fosse la cosa potrebbe essere risolta velocemente con un semplice aggiornamento di sistema di cui, però, non ci sono ancora notizie confermate.

L’unica cosa da fare, quindi, è armarsi di santa pazienza e attendere l’arrivo di una soluzione al problema, continuando a monitorare gli aggiornamenti ufficiali sul sito di Big G e le varie discussioni su forum come Reddit.