Chromecast con Google TV, ottime notizie per gli utenti

Con la presentazione del nuovo Google TV Streamer Big G ha messo ufficialmente un punto a Chromecast ma, nonostante ciò, l’azienda di Mountain View continuerà ad aggiornare questo device che, secondo alcune indiscrezioni condivise da Android Authority, riceverà presto l’update a Android TV 14.

L’aggiornamento del sistema operativo sui dispositivi diversi dagli smartphone è sempre un evento abbastanza raro. Basti considerare il fatto che Android TV 13 non ha nemmeno visto la luce: Google è passata direttamente da Android TV 12 ad Android TV 14.

Quale futuro per Chromecast

Come confermato da Google stesso, il nuovo TV Streamer è il primo dispositivo per lo streaming ad arrivare sul mercato con Android TV 14 e con esso tutte le novità annunciate dal colosso della tecnologia durante l’evento di presentazione.

Tuttavia, nonostante la promessa di aggiornare anche altri device, non tutte le nuove funzionalità saranno disponibili universalmente e, nel caso delle Chromecast ad esempio, i modelli che riceveranno il futuro update dovranno necessariamente rinunciare a qualcosa, ad esempio alla possibilità di utilizzarli come hub Thread, dato che non hanno al loro interno le componenti necessarie.

Stando alle indicazioni di Google stessa, la Chromecast 4K dovrebbe ricevere patch di sicurezza fino alla fine di settembre 2025, mentre la Chromecast HD dovrebbe riceverne fino alla fine di settembre 2027.

Quando arriva il nuovo update per le Chromecast

Al momento il rilascio della nuova versione di Android TV non ha ancora una data d’uscita confermata ma, probabilmente, è solo questione di tempo visto anche l’arrivo imminente del Google TV Streamer, previsto anche in Italia per il prossimo 24 settembre.

Non ci sono conferme nemmeno sui modelli di Chromecast che riceveranno Android TV 14 ma è possibile fare delle ipotesi basandosi sulle precedenti release. La Chromecast 4K, ad esempio, è arrivata sul mercato con Android TV 10 e, qualche tempo dopo, ha ricevuto un aggiornamento ad Android TV 12. Il modello HD, invece, è stato commercializzato direttamente con Android TV 12.

Quindi il modello 4K riceverebbe il secondo (e probabilmente ultimo) aggiornamento ufficiale mentre per quello HD sarebbe solo il primo, cosa che lo rende il candidato ideale nel caso in cui Google decida di aggiornare solo una delle sue Chromecast. Niente di confermato, comunque, e per saperne di più non resta che attendere l’arrivo di ulteriori comunicazioni ufficiali da parte del colosso di Mountain View.

