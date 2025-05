Fonte foto: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Reddit ha un problema con i bot. Da tempo, infatti, gli utenti della piattaforma si lamentano per l’enorme quantità di contenuti creati da sistemi automatizzati e basati sull’intelligenza artificiale che stanno facendo crollare la qualità media dei post.

Si tratta di un problema notevole anche perché il successo di Reddit è fortemente legato alla capacità di offrire contenuti utili e interessanti (creati dagli utenti direttamente e non certo da strumenti come ChatGPT) per portare avanti discussioni, scambi di idee, offrire assistenza e commentare eventi.

Un problema diffuso

A confermare il problema di Reddit è stata una ricerca condotta dall’Università di Zurigo (resa pubblica lo scorso mese di aprile) che ha utilizzato l’AI per creare una serie di profili fake e pubblicare un’enorme quantità di contenuti con l’obiettivo di diffondere opinioni controverse e cambiare il punto di vista degli utenti.

Si è trattato di un vero e proprio esperimento per testare la capacità dei bot di influenzare i punti di vista degli utenti. L’iniziativa ha coinvolto il subreddit r/changemyview e non era stata autorizzata da Reddit. I risultati, però, hanno generato non poca preoccupazione, evidenziando un problema sempre più diffuso per la piattaforma che deve fare anche i conti con la crescita dell’utilizzo dei chatbot AI.

Nuovi sistemi di verifica

Anche sulla base dell’esperimento, che ripetiamo non è stato autorizzato da Reddit, la piattaforma si prepara a effettuare delle modifiche ai suoi sistemi di verifica. La conferma è arrivata da Steve Huffman, CEO di Reddit, in un post sulla piattaforma.

Secondo Huffman: “l’IA indesiderata nelle community è una seria preoccupazione. È la preoccupazione che sento più spesso ultimamente, sia dagli utenti che dai moderatori. Reddit funziona perché è umano. È uno dei pochi posti online in cui persone vere condividono opinioni vere.”

Come riportato da TechCrunch, infatti, l’obiettivo è introdurre nuovi sistemi di verifica in grado di riuscire a distinguere tra utenti umani e bot, riducendo in modo significativo l’enorme mole di contenuti pubblicati con l’AI e che potrebbero condizionare il funzionamento della piattaforma.

Il sistema di verifica non chiederà all’utente di validare la propria identità (non sarà necessario utilizzare un sistema di autenticazione come il nostro SPID) ma, almeno in alcune aree, potrebbe diventare obbligatoria una verifica dell’età.

I dubbi sul modo in cui Reddit tenterà di identificare i bot sono ancora tanti. I nuovi sistemi di verifica, paradossalmente, potrebbero rendere la vita più difficile agli utenti umani, costretti a dover effettuare lunghe procedure di autenticazione per confermare di non essere dei robot.

La piattaforma dovrebbe fornire nuove informazioni in merito nel corso delle prossime settimane. L’obiettivo di Reddit è soddisfare le richieste degli utenti storici e, nello stesso tempo, riuscire ad attirare nuovi utenti andando a risolvere il problema dei contenuti pubblicati dai bot. Staremo a vedere quali saranno le contromisure che la piattaforma integrerà nei suoi sistemi.