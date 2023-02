Come imparare giocando: app educative per bambini e ragazzi fino a 12 anni

Si parla molto di quanto tempo i più piccoli dovrebbero trascorrere davanti agli schermi, ma meno di cosa potrebbero e dovrebbero fare con smartphone o tablet che gli vengono messi a disposizione.

Oltre ai classici giochi, esistono diverse applicazioni gratuite che divertono i bambini e fanno stare tranquilli i genitori per il loro scopo educativo e le possibilità che offrono di apprendere nuove conoscenze o capacità in modo controllato.

Ecco quindi 7 app educative per bambini e ragazzi fino ai 12 anni per imparare divertendosi.

Kahoot! Kids

Kahoot! Kids raccoglie una serie di app con mini giochi e sfide giornaliere pensate per migliorare abilità matematiche, tra cui algebra base, geometria, la capacità di fare moltiplicazioni, di gestire grandi numeri e giocare a scacchi.

Il tutto con un’interfaccia davvero dinamica e divertente, con tanto di simpatici mostri come protagonisti e avventure misteriose.

ScratchJr

Si tratta di un’app pensata per i bambini dai 5 a 7 anni con l’obiettivo di porre le basi delle competenze di programmazione, utili per comprendere meglio le nuove tecnologie e apprendere competenze logiche che potranno tornare utile in futuro.

Utilizzando una schermata intuitiva e divertente il bambino può provare a programmare brevi storie e giochi interattivi attraverso blocchi di comandi che danno il via a differenti movimenti ed azioni dei personaggi.

Tayasui Sketches

Si tratta di un’app che contiene tantissimi strumenti creativi e realistici in formato digitale: cosa significa? Lo schermo dello smartphone diventa un foglio bianco su cui sfogare la propria creatività tra matite, pennelli, pennarelli di ogni tipo e perfino taglierino e righello. Uno strumento semplice ed utile per i più appassionati di disegno.

Duolingo

Per introdurre un bambino o una bambina alle lingue straniere Duolingo è l’app che ti consiglio di scaricare: ha un’interfaccia leggera per apprendere diverse lingue, dall’inglese, al francese, allo spagnolo e così via.

Divertente e colorata, attraverso lezioni e capitoli guida i più piccoli nell’apprendimento di una nuova lingua con quiz a punti e sfide a tempo tra grammatica, comprensione delle parole, scrittura, lettura e associazione di immagini. Particolarmente interessante per bambini e ragazzi dai 6 anni in su che sanno leggere.

Lego Life

Lego Life è un vero e proprio social network per bambini sotto i 13 anni. All’interno è possibile svolgere diverse attività come pubblicare post, personalizzando le foto dei propri set con adesivi e scritte divertenti, guardare video, fare giochi e sfide in autonomia o con la famiglia.

Tutto è ovviamente in formato LEGO e ha l’obiettivo di ispirare i bambini ed aiutarli a condividere le idee, stimolandone di nuove in modo creativo.

Per accedere è necessario il consenso di un genitore via mail e tutto all’interno deve superare l’approvazione dell’algoritmo e dei moderatori che controllano che i contenuti siano pertinenti e adatti.

Khan Academy Kids

Si tratta di una piattaforma che contiene un’ampia gamma di corsi coinvolgenti per studenti di tutte le età: i video mirati e coinvolgenti sono in grado di stimolare l’interesse utilizzando strumenti come storie, giochi e canzoni anche per materie considerate tendenzialmente più noiose.

Khan Academy Kids è spesso al primo posto tra le app per bambini gratuite anche grazie alla possibilità di scegliere tra molti temi, come matematica, arte e scienze umane, economia, scienza e ingegneria e tanto altro… sempre a portata di bambino, dai 2 ai 7 anni.

YouTube Kids

Si tratta della versione per bambini della più famosa piattaforma di video, ideata e curata esclusivamente per i più piccoli. Youtube Kids offre video educativi e contenuti di intrattenimento per ispirare, introdurre a svariati argomenti (come geografia, storia, o sostenibilità ambientale) o semplicemente garantire un divertimento sicuro tra cartoni animati, canzoni e tutorial per fare lavoretti manuali, anche in compagnia della famiglia.

Prima di iniziare sarà necessario creare un profilo genitore e quello del bambino, inserendone età e caratteristiche per fornirgli contenuti "su misura". Diversi livelli di sicurezza e la possibilità di impostare un timer renderanno l’ambiente virtuale educativo e sicuro.

Utile anche per insegnare ai bambini come esplorare il mondo dei video online in modo protetto, fornendogli strumenti e competenze digitali che gli torneranno probabilmente utili quando avranno accesso al mondo del web.

Abbiamo terminato la nostra panoramica su diverse applicazioni educative da scaricare per i più piccoli. Ovviamente, per fa sì che i bambini imparino ad utilizzare le tecnologie in modo positivo, è indispensabile il controllo e soprattutto l’affiancamento nella conoscenza di questi strumenti da parte degli adulti che possono spiegarne il funzionamento… e nei casi migliori anche divertirsi un po’.

Queste app sono strumenti da considerare per rendere più interessanti e fruibili tematiche che per i bambini potrebbero risultare un po’ noiose, introducendoli a strumenti tecnologici che probabilmente faranno comunque parte della loro vita, in modo intelligente e sicuro.