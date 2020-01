La PlayStation 4 (abbreviata con PS4) è una delle più famose console per videogiochi, creata da Sony Computer Entertainment; essa è dotata di varie funzioni multimediali oltre a quelle di intrattenimento videoludico e può collegarsi con tutti i dispositivi attraverso la PlayStation App. Nel 2019 Sony lancia anche in Italia il servizio PlayStation Now, un abbonamento che consente di giocare ai videogame marchiati PlayStation direttamente in streaming. Con Libero Tecnologia scopri tutti i migliori giochi inclusi nel servizio!

Cos’è PlayStation Now

PlayStation Now o PSNow è un servizio su abbonamento della famosa azienda videoludica Sony, che permette agli utenti di accedere a un vasto catalogo di titoli in streaming, cioè senza installare il gioco. Uno dei vantaggi principali di giocare direttamente online è senz’altro la possibilità di far girare titoli particolarmente esosi di risorse anche sui dispositivi più datati. L’elenco dei giochi disponibili è incredibilmente ampio e comprende videogame per PlayStation 2, PlayStation 3 e PlayStation 4.

Il servizio è accessibile sia da console PS4 sia da computer, tutto ciò che serve non è altro che una buona connessione internet. Tuttavia su PlayStation 4, alcuni titoli possono essere scaricati anche in locale, così da non dover utilizzare la connessione ad Internet per giocare, rendendo accessibile il servizio anche per coloro che non dispongono di una connessione a banda larga. Il costo dell’abbonamento prevede diverse formule che vanno dai 9,99€ mensili ai 59,99€ per tutto l’anno. Sony inoltre mette a disposizione di tutti gli utenti una prova gratuita di 7 giorni senza obbligo di rinnovo.

I videogame disponibili per l’acquisto su PlayStation Now sono davvero tantissimi e ce ne sono proprio per tutti i gusti. Inoltre il catalogo viene costantemente aggiornato a cadenza settimanale o mensile con l’aggiunta di numerosi nuovi videogiochi PS2, PS3 e PS4, offrendo a tutti gli utenti dei prezzi davvero competitivi. Con una lista di giochi così ampia non è semplice stilare una classifica dei migliori prodotti attualmente inclusi nel pacchetto, ma Libero Tecnologia ha selezionato per te tutti i migliori titoli disponibili su PS Now.

Migliori giochi su PlayStation Now

Il catalogo di giochi disponibili su PlayStation Now è molto ampio e comprende videogames di tutti i tipi e generi: sparatutto avventura e corse di auto. Ecco quali sono i migliori.

Bloodborne

Bloodborne è senz’altro uno dei titoli maggiormente attesi fin dall’arrivo di PS Now in Italia. Vincitore del premio come miglior gioco PlayStation ai Golden Joystick Awards del 2015, il gioco è caratterizzato da una difficoltà elevata e da un’avventura estremamente avvincente che prosegue in un mondo totalmente esplorabile. L’introduzione di armi da fuoco, atmosfere cupe e boss apparentemente invincibili, uniti alla possibilità di giocare in PvP con altri giocatori fanno di questo titolo un videogame da veri pro players.

God of War

God of War, l’ottavo capitolo della saga Sony, è un gioco che non ha bisogno di presentazioni, un vero e proprio must per tutti gli appassionati di PlayStation. Vincitore del premio Game of the Year 2018, il reboot della saga riprende le avventure di Kratos e Atreus immersi nelle ambientazioni della mitologia norrena per un gameplay super avvincente.

The Last of Us

The Last of Us è uno dei migliori titoli per PlayStation 3, un gioco che ha segnato una vera e propria svolta nel genere action- adventure. Ambientato in un mondo post apocalittico dove la maggior parte della popolazione mondiale è stata annientata da un’infezione che trasforma le persone in creature mostruose, il gioco segue la storia di Joel e Ellie nella loro avventura per sopravvivere in un mondo prossimo al collasso. Il gameplay è caratterizzato da una grande libertà decisionale e una trama spietata che hanno valso a questo titolo un immediato successo tra pubblico e critica.

Red Dead Redemption

Red Dead Redemption è un’avventura open world per PlayStation 3 che segue le scorribande di John Martson, ex bandito di una gang che semina il terrore nel Paese. Il mondo di gioco è vasto e variegato e rappresenta un sentito omaggio al cinema western americano con un finale tra i più potenti che siano mai stati realizzati per un videogioco.

XCOM 2

XCOM 2, sequel della saga XCOM: Energy Unknown, prosegue la tradizione degli strategici a turni e lo fa all’insegna dell’eccellenza. In questo nuovo capitolo gli alieni Advent tornano a minacciare la terra, determinati a distruggere l’umanità; ai giocatori spetta il compito di salvare il pianeta, reclutando, addestrando ed equipaggiando una squadra militare d’élite turno dopo turno.

GTA 5

La serie di Grand Theft Auto torna in grande stile con il suo quinto capitolo: un free-roaming entusiasmante che si riconferma come un evergreen intramontabile per tutti i giocatori di videogames. La storia segue i protagonisti di sempre, Trevor, Michael e Franklin pronti a seminare il panico in città tra bande criminali, inseguimenti della polizia e chi più ne ha più ne metta. Il gameplay è vastissimo, ricco di attività e con un’ampissima mappa di gioco che prevede l’introduzione della modalità online.