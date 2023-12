I migliori regali di Natale tech sotto i 50 euro

Fonte foto: fotiksonya/iStock

Natale si sta avvicinando e bisogna cominciare a pensare ai regali da fare ad amici, parenti e colleghi di lavoro. Le idee di certo non mancano, anche grazie al supporto che la tecnologia ci sta dando in questi ultimi anni. Oramai trovare un dispositivo, un accessorio o anche semplicemente un videogame da regalare per Natale è abbastanza facile. Ma come si sa, quando c’è troppa abbondanza scegliere è sempre complicato. Se ci aggiungi anche la variabile del budget, ecco che trovare il regalo perfetto comincia a essere veramente complicato. Se il budget a disposizione è compreso tra i 25 e i 50 euro, bisogna spulciare bene le offerte online e scegliere qualcosa che sia veramente d’effetto.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo scelto per voi alcune delle migliori idee regalo disponibili su Amazon. Abbiamo cercato di selezionare prodotti molto differenti tra di loro, in modo darti diverse opzioni tra cui scegliere. Con un budget limitato a 50 euro di certo non è possibile regalare degli smartphone, ma si può optare per accessori molto utili come le cuffie Bluetooth, oppure dei videogame. Altra validissima alternativa sono gli elettrodomestici per la cucina: avete sicuramente un’amica o un amico con la passione per i fornelli.

Ti ricordiamo, inoltre, che per tutti gli acquisti fatti su Amazon in questi giorni, il periodo per il reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi, quindi, acquistarli già adesso senza avere il timore di non aver tempo a sufficienza per rimandarli indietro. Quindi non perder tempo, e compra subito il regalo per Natale 2023.

Amazfit Bip 3 Pro

Non bisogna stupirsi se con un budget anche solo di 50 euro si riesca a regalare uno smartwatch. L’importante è scegliere i modelli giusto e che sono in offerta. Come questo Amazfit Bip 3 Pro disponibile su Amazon un doppio sconto che fa scendere il prezzo esattamente sotto i 50€. Risparmi quasi il 30% su quello di listino e fai un super affare. Si tratta di un orologio smart completo, con schermo da 1,69", 60 modalità di allenamento e con GPS integrato. Monitora costantemente anche i principali parametri vitali, compresa la frequenza cardiaca e la qualità del sonno. La batteria ha una durata prolungata.

Apple AirTag

Non è un’idea di Natale convenzionale, ma siamo di fronte a uno dei prodotti tech più venduti nell’ultimo mese, come testimoniano gli oltre 5.000 acquisti effettuati su Amazon. Stiamo parlando dell’Apple AirTag, uno dei dispositivi più economici dell’azienda di Cupertino. Di che cosa si tratta? Molto semplice: è un tag GPS che ti aiuta a ritrovare gli oggetti che si perdono con maggior facilità, come ad esempio portafogli o chiavi. Basta metterlo nel portachiavi o in una tasca del portafogli per far in modo di tenere sempre tracciato l’oggetto. Per controllare la posizione basta utilizzare l’app Dov’è di Apple. Lo puoi anche mettere all’interno della valigia e tenere traccia dei suoi spostamenti in casa di voli transoceanici. Su Amazon è in offerta con un ottimo sconto che te lo fa pagare veramente poco.

Amazon Fire TV Stick

Uno dei prodotti più venduti su Amazon non può che essere anche un’ottima idea regalo. Stiamo parlando del Fire TV Stick nella versione normale. Anche questo non è un regalo convenzionale, ma si tratta sempre di un prodotto molto ricercato e soprattutto desiderato. Se avete un amico o un’amica che si è da poco trasferita in una nuova abitazione e ha problemi con il televisore, il Fire TV Stick diventa un’ottima idea regalo. A cosa serve? Trasforma qualsiasi TV in un televisore con i super poteri e hai la possibilità di installare qualsiasi app per lo streaming video. Puoi vedere tutte le tue serie TV e film preferiti senza nessun problema ed è dotato anche di telecomando con Alexa integrata per gestire con un semplice comando tutti i dispositivi smart presenti in casa.

Sony WH-CH520

Inutile girarci troppo intorno, uno dei dispositivi più regalati per Natale sono sicuramente le cuffie wireless. Con meno di 50 euro sicuramente non acquisti un paio di AirPods, ma riesci comunque a fare degli ottimi acquisti. Come ad esempio queste cuffie Bluetooth Sony WH-CH520, un modello over-ear molto comodo da indossare e che assicura una qualità audio elevata. Non avrai nessun problema nell’indossarle tutto il giorno: coprono il padiglione auricolare e grazie ai padiglioni morbidi non danno fastidio. Hanno anche ricevuto la certificazione 360 Reality Audio che ottimizza la tua esperienza analizzando la forma individuale dell’orecchio. L’autonomia supera le 50 ore e sono compatibili con qualsiasi smartphone, anche iPhone.

Oppo Enco Air3i

Essendo le cuffie tra i prodotti più ricercati, vi diamo una doppia possibilità di scelta. Queste Oppo Enco Air3i sono un modello in-ear in stile AirPods di seconda generazione. Grazie alla promo natalizia di Amazon costano solamente 39,99€ con uno sconto del 33%. Il driver audio è da 13.4mm e hanno un raggio d’azione fino a 10 metri. Non manca la cancellazione del rumore con intelligenza artificiale in grado di eliminare tutti i suoni provenienti dall’esterno. Sono anche impermeabili e compatibili con qualsiasi smartphone. Un’ottima soluzione e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Ariete Airy Fryer Mini

Con un budget di 50 euro è possibile acquistare anche uno degli elettrodomestici più ricercati, desiderati e amati dell’ultimo anno: la friggitrice ad aria. E non un modello qualsiasi, bensì l’Ariete Airy Fryer Mini, una friggitrice ad aria compatta e ideale per chi vive solo o per una famiglia composta da 2-3 persone. La console dei comandi frontale permette di impostare la giusta modalità di cottura: puoi cuocere, arrostire o grigliare tantissimi cibi differenti e utilizzando pochissimo olio (e con ben l’80% di grassi in meno). Con lo sconto Amazon del 32% la paghi solo 43,90€.

Videogame

Con un budget di ben 50 euro è possibile regalare anche dei videogame ad amici e parenti. Amazon ci viene in soccorso con delle ottime offerte su alcuni dei titoli di maggior successo usciti negli ultimi anni. Noi ne abbiamo scelti un paio che spaziano tra i diversi generi, in modo che possiate scegliere consapevolmente. Non manca EA Sport FC 24, il nuovo titolo di simulazione calcistica che ha preso il posto di Fifa e che ha riscosso immediatamente un grosso successo. Altri titoli interessanti sempre in offerta sono Star Wars Jedi: Survivor, Dead Space ed EA Sports UFC 5. A voi la scelta.

Lego

Non è propriamente un regalo tecnologico, ma è una delle idee più gettonate sotto Natale. Stiamo parlando dei Lego, i mattoncini che oramai spopolano tra grandi e piccini e che oramai sono un vero e proprio status symbol. Uno dei segreti del successo dei Lego è proprio nel prezzo: esistono delle composizione con prezzi elevati, ma si riescono a fare dei regali molto apprezzati anche con una spesa inferiore ai 50€. Inoltre, in questi giorni su Amazon trovi anche diverse set Lego in offerta con sconti elevati. Insomma, il regalo perfetto per Natale per grandi e piccini. Noi abbiamo selezionato alcuni set che rientrano nel nostro range di spesa e li trovate nei banner qui in basso.

Bundle telecamere Blink

Con un prezzo esattamente di 50€, trovi in offerta su Amazon questo utilissimo bundle che comprende la telecamera Blink Mini per l’interno e la Blink Outdoor per l’esterno. Si tratta di due videocamere di sicurezza realizzate da un’azienda di proprietà di Amazon e che supporta l’assistente vocale Alexa, in modo da poterla gestire anche da remoto. Sono dotate di sensori di movimento che ti avvisano in tempo reale se notano qualche movimento anomalo e anche dell’audio bidirezionale per parlare con chi è presente in casa. Un’idea regalo sui generis, ma sicuramente molto utile.

Ariete Moka Aroma

Il caffè è un piacere che gli italiani amano gustarsi in ogni momento della giornata e sono ancora molti quelli che non amano le macchine espresso. Per questo motivo sono state lanciate le moka elettriche che utilizzano il processo della classica moka, con l’unica differenza che funzionano a corrente. Questa Ariete Moka Aroma ne è la massima espressione ed è ideale per 2-4 persone. Mantiene caldo il caffè fino a 30 minuti ed è semplice da utilizzare. Con lo sconto Amazon la paghi solamente 35,99€. Un’idea regalo da non farsi scappare.

Ariete Cappuccinatore

Altra validissima idea regalo di Natale: Ariete Cappuccinatore. Si tratta di un montalatte elettrico con un design vintage che ti aiuta a preparare un cappuccino come quello del bar. Facile da utilizzare e in soli due minuti ti permette di realizzare un cappuccino come si deve. Ha una capacità di 250 ml ed occupa pochissimo spazio sulla cucina. Con lo sconto Amazon lo paghi esattamente 50€.

Philips Sonicare for Kids

Chiudiamo questa guida all’acquisto per i regali di Natale sotto i 50 euro con un’idea per i più piccoli. Si tratta dello spazzolino elettrico sonico Philips Sonicare che puoi anche collegare all’app dello smartphone Philips Sonicare For Kids che insegna ai bambini l’importanza dell’igiene orale divertendosi. Nella confezione sono presenti anche due testine: una per i bambini dai 3 ai 6 anni e l’altra adatta a quelli un po’ più grandi. Le funzioni KidTimer e KidPacer aiutano i bambini a dedicare la giusta attenzione a ogni parte della bocca

