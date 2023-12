I migliori regali di Natale sotto i 100 euro

Fonte foto: demaerre/iStock

Cosa regalare a Natale a parenti e amici? Questa è la domanda più gettonata in questo periodo dell’anno. Di certo le idee non mancano, ma trovare quella giusta è sempre molto complicato. In questi casi la scelta migliore è rifugiarsi nei beni rifugio per eccellenza: i prodotti tecnologici. In questa guida all’acquisto ti suggeriamo qualche ottima idea regalo per Natale 2023 per chi ha un budget fino a 100 euro. Si tratta di una somma sostanziosa e che vi permette sicuramente di trovare l’oggetto giusto da regalare. Si riesce addirittura ad acquistare uno smartphone. Certo non un modello top di gamma, ma nemmeno un telefonino che si blocca al primo avvio.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni dei migliori dispositivi tecnologici ed elettrodomestici per la casa disponibili su Amazon. In molti casi si tratta anche di prodotti che trovi in offerta con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico. A voi non resta che scegliere tra i prodotti proposti ed essere velocissimi nell’approfittarne. Le promo potrebbero scadere a breve.

Ti ricordiamo, inoltre, che per tutti gli acquisti fatti su Amazon in questi giorni, il periodo per il reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi, quindi, acquistarli già adesso senza avere il timore di non aver tempo a sufficienza per rimandarli indietro. Quindi non perder tempo, e compra subito il regalo per Natale 2023.

Motorola moto G32

Iniziamo subito con il primo smartphone. Si tratta del Motorola moto G32, un modello che si posiziona in quella fascia di prezzo tra gli entry level e i medio di gamma. Oggi lo trovi su Amazon a un prezzo di 98€ e fai un super affare. Il telefono è dotato di uno schermo da 6,5" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90 Hz che lo rende fluido e scattante con le app social e i videogame. Ottimo anche il processore Snapdragon 680 con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Per essere uno smartphone che costa meno di 100€ è dotato anche di un’ottima fotocamera posteriore: trovi un sensore da 50MP che assicura ottimi scatti. Non manca una batteria da 5000mAh con cui puoi coprire fino a due giorni. Trovare da meglio a meno di 100€ è complicato.

moto g32

Xiaomi Redmi 9AT

Spendere meno di 70€ per uno smartphone dalle prestazioni accettabili è ancora possibile, basta conoscere le giuste offerte. Come questa che trovi su Amazon per lo Xiaomi Redmi 9AT, dispositivo entry level perfetto per chi utilizza il telefono per le chiamate, per mandare messaggi e poco altro. Lo schermo è da 6,53" e permette una visione chiara di qualsiasi contenuto multimediale. Sotto la scocca trovi un processore MediaTek con 2GB di RAM e 32GB di memoria interna. La fotocamera posteriore è da 13MP e assicura scatti con una buona qualità. La batteria da 5000mAh permette di utilizzarlo per tutto il giorno senza troppi problemi. Su Amazon lo trovi a 68€, un affare da non lasciarsi scappare.

Xiaomi Redmi 9AT

Galaxy Watch4

Una delle migliori idee regalo che possiate trovare in questa guida all’acquisto. Non stiamo esagerando. Su Amazon trovi il Galaxy Watch4 in offerta con uno sconto superiore al 60% rispetto al prezzo di listino e lo paghi solamente 99 euro. Un prezzo eccezionale per un orologio dotato di sensori di ultima generazione che monitorano costantemente tantissimi parametri vitali differenti, compresa la composizione corporea (percentuale di grasso, massa magra e acqua presente nel corpo). Le modalità di allenamento a disposizione sono più di 90 e grazie alla presenza del sistema operativo Wear OS di Google hai a disposizione un numero praticamente infinito di applicazioni.

Galaxy Watch4

Amazfit GTS 4 Mini

Altra valida alternativa disponibile in offerta in questi giorni su Amazon se vuoi regalare uno smartwatch. Stiamo parlando dell’Amazfit GTS 4 Mini in offerta a un prezzo di 89,99€. Lo smartwatch ha un design in stile Apple Watch con uno schermo di forma quadrata da 1,65". Puoi anche personalizzare il quadrante in base alle tue necessità. Le modalità sportive a disposizione sono più di 120, tra cui tutte quelle più praticate, come la corsa, il ciclismo e gli esercizi a corpo libero. Non mancano i sensori per il monitoraggio dei principali parametri vitali a partire dalla frequenza cardiaca. Ottimo anche il monitoraggio del sonno che ti aiuta a capire come riposi durante la notte. Presente anche il chip GPS.

Amazfit GTS 4 Mini

Sony WH-CH720N

Un buon paio di cuffie è un regalo sempre super apprezzato da ricevere a Natale. E grazie ad Amazon è anche possibile acquistare un ottimo modello approfittando di un super sconto. Il modello che vi proponiamo sono le Sony WH-CH720N, in offerta sul sito di e-commerce con uno sconto del 47% che fa scendere il prezzo a 79€. Sono tra le più vendute del momento e il motivo è abbastanza semplice: ottima qualità del suono, comodissime da indossare e con cancellazione del rumore attivo. L’autonomia è di circa 35 ore e sono compatibili con qualsiasi smartphone.

Sony WH-C720N

Apple AirPods di seconda generazione

Grazie alla super promo Amazon disponibile per Natale, è possibile regalare anche un paio di AirPods spendendo meno di 100€. Si tratta delle AirPods di seconda generazione che trovi a un prezzo di 99€ grazie allo sconto del 34%. Comode da indossare per tutto il giorno, sono dotate del chip Apple H1 che assicura un’elevata qualità dell’audio e un accoppiamento immediato con lo smartphone. Sono compatibili con tutti gli smartphone, ma con gli iPhone hai anche la possibilità di utilizzare Siri senza dover tirare lo smartphone fuori dalla tasca.

Apple AirPods seconda generazione

Lenovo Tab M9

Un tablet è sempre un ottimo dispositivo da ricevere come regalo natalizio. La loro utilità è aumentata notevolmente negli ultimi anni, soprattutto nel tempo libero. Puoi utilizzarli per giocare, vedere film o serie TV. A meno di 100 euro trovi anche modelli interessanti e utili come questo Lenovo Tab M9 disponibile su Amazon con uno sconto del 34% e costa esattamente 99€. Ha un processore MediaTek che assicura prestazioni più che decenti, 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. Lo schermo è da 9 pollici e puoi gustare al meglio ogni contenuto.

Lenovo Tab M9

Fire TV Sitck 4K e Fire TV Stick 4K Max

Nella guida ai regali sotto i 50 euro vi abbiamo consigliato il Fire Tv Stick "normale". Aumentando il budget è possibile regalare anche i nuovi modelli lanciati da pochissime settimane: il Fire TV Stick 4K e il Fire TV Stick 4K Max. Rispetto alle versioni precedenti assicurano una maggiore potenza che si vede soprattutto all’apertura delle applicazioni. Inoltre, sono pensati per tutti i televisori con schermo in 4K. Un regalo sui generis, ma che non può non essere apprezzato. Affare per tutti.

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Lego Technic

Un’idea regalo sia per i grandi sia per i piccini. Stiamo parlando dei Lego Technic, i modelli da collezione che riproducono fedelmente modelli iconici di auto o di moto del passato, o anche oggetti di film e TV. In questi giorni su Amazon trovi diversi modelli di Lego Technic in offerta e con prezzi anche inferiori ai 100 euro. Noi abbiamo selezionato due modelli iconici e al momento tra i più venduti su Amazon: LEGO Technic Ducati Panigale V4 R e Lego Technic Ford GT 2022. Un’idea regalo che non può non piacere.

LEGO Technic Ducati Panigale V4 R

Lego Technic Ford GT 2022

Friggitrice ad aria

Consigliarvi solamente una friggitrice ad aria era riduttivo. Infatti, la maggior parte dei modelli in commercio ha prezzo compreso proprio nel range tra i 50 e i 100 euro. Per questo motivo ne abbiamo selezionate un paio, tutte con caratteristiche e dimensioni differenti tra di loro. Ad accumunarle le modalità di cottura che vanno oltre alla semplice "frittura". Infatti, con la friggitrice ad aria puoi cuocere oppure grigliare carne, verdura e addirittura cucinare la pizza. Ma non solo. Puoi addirittura preparare dei dolci. Insomma, se avete degli amici con la passione per la cucina, la friggitrice ad aria fa sicuramente al caso loro. E con le offerte disponibili su Amazon risparmi decine di euro sul prezzo di listino e fai un super affare. Alcuni modelli puoi anche pagarli a rate a tasso zero.

Moulinex Friggitrice ad Aria Easy Fry & Grill 2-in-1

Moulinex Friggitrice ad Aria Easy Fry Deluxe

Ariete Airy Fryer Oven

Friggitrice ad aria Girmi

Echo Show 5 ed Echo Show 8

Chiudiamo questa guida all’acquisto ai regali da Natale fino a 100 euro con due prodotti per la smart home. Più precisamente con l’Echo Show 5 di terza generazione e con l’Echo Show 8 di seconda generazione. Entrambi sono degli smart hub, cioè il punto nevralgico di un’abitazione intelligente. Ti permettono di gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa, come lampadine, termostato e tanto altro, con un semplice comando vocale. Inoltre, questi due modelli hanno anche la particolarità di avere lo schermo con cui vedere video di cucina e tantissimo altro. La differenza principale è nelle dimensioni: l’Echo Show 5 ha un display da 5 pollici, mentre l’Echo Show 8 da 8 pollici. Entrambi sono in offerta a un super prezzo.

Echo Show 5

Echo Show 8

