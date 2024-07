Prime Day, le migliori offerte last minute con sconti al 70%

Fonte foto: Wachiwit/iStock

Ultimissime ore per approfittare delle offerte eccezionali del Prime Day 2024 di Amazon. L’evento finisce questa sera alle ore 23:59 e dovete affrettarvi se volete acquistare tantissimi prodotti al minimo storico. A dominare le classiche delle vendite ci sono sempre loro: i prodotti hi-tech. Smartphone, smart TV, smartwatch, prodotti per la smart home ed elettrodomestici che in questi anni sono diventati sempre più intelligenti. Una delle sorprese più interessanti sono i tanti prodotti Apple disponibili in offerta e al minimo storico. In primis l’iPhone nelle sue ultime versioni (anche il modello Pro e Pro Max) e l’iPad Pro, disponibile con uno sconto mai visto prima. A farla da padrone anche i dispositivi Amazon, e non potrebbe essere altrimenti. Dai Fire TV Stick passando per gli smart speaker per la casa intelligente, è possibile fare grandi affari spendendo pochissimo. In questa guida trovi tutte le offerte ancora attive con la possibilità di risparmiare centinaia di euro e di dilazionare il pagamento a rate. Approfittane ora, ti restano pochissime ore.

Tutte le offerte disponibili per il Prime Day 2024 sono riservate agli utenti Prime: se ancora non siete iscritti potete farlo subito approfittando della promo gratuita di 30 giorni. Potete disdire in qualsiasi momento e non c’è nessun obbligo di rinnovo. Per abbonarti gratis ad Amazon Prime basta cliccare su questo link.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Le migliori offerte Apple

Si tratta sicuramente della sorpresa più grande di questo Prime Day estivo di Amazon. Parliamo dei tantissimi prodotti Apple disponibili in offerta e al minimo storico. E non parliamo di prodotti usciti tantissimi anni fa e oramai obsoleti, ma di device recenti e tra i più ricercati. Tra i prodotti in sconto c’è addirittura l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Pro che troviamo al minimo storico con uno sconto che ti permette di risparmiare centinaia di euro. La vera offerta bomba di questo evento Amazon, però, è l’iPad Pro di quarta generazione, disponibile con uno sconto mai visto prima e lo puoi anche pagare in cinque rate a tasso zero. Puoi scegliere tra tantissime versioni che si differenziano per la capacità della memoria e la possibilità di connettersi autonomamente alla rete dati. Come non segnalare, poi, le cuffie AirPods di seconda generazione con uno sconto del 37% e al minimo storico (sono tra i prodotti più venduti di queste ultime ore) e la confezione da quattro degli Apple AirTag al minimo storico. Abbiamo raccolto tutte le offerte Apple qui in basso: scegli il prodotto che stavi cercando e affrettati.

iPhone 15

iPhone 15 Pro

Apple Watch 9

AirPods di seconda generazione

AirPods Pro di seconda generazione

Apple AirTag

Apple Watch SE di seconda generazione

iPad Pro Wi-Fi + Cellular 256GB

iPad Pro Wi-Fi + Cellular 2TB

iPad Pro Wi-Fi 2TB

iPhone 13

iPhone 14

MacBook Air 13 pollici 2024

Le migliori offerte Samsung

Dalle offerte del Prime Day emerge chiaramente un fatto: chi pensa che Samsung produca solamente smartphone, smartwatch e smartphone si sbaglia di grosso. L’azienda sudcoreana spazia a trecentosessanta gradi tra una vastissima varietà di prodotti. Oramai è diventato uno dei punti di riferimento anche tra nel settore dei notebook, ma soprattutto degli elettrodomestici. E tutte queste offerte ce lo dimostrano: tra frigoriferi al minimo storico, asciugatrici a prezzi scontatissimi e microonde per la cucina c’è solo l’imbarazzo della scelta. In tema smartphone molto interessante la promo per il Galaxy S23: solo per oggi lo paghi praticamente la metà. Se, invece stai cercando un orologio a un ottimo rapporto qualità-prezzo, c’è il Galaxy Watch6 con uno sconto del 43%.

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S23

Galaxy A15

Galaxy A25

Galaxy A55

Smart TV Samsung QLED 4K da 43 pollici

Smart TV Samsung Crystal da 50 pollici

Smart TV Samsung Crystal 4K da 43 pollici

Smart TV Samsung Crystal 4K da 85 pollici

Smart TV Samsung OLED da 77 pollici

Smart TV Samsung Neo QLED da 75 pollici

Galaxy Watch6

Galaxy Watch FE

Lavatrice Crystal Clean

Galaxy Book 4

Galaxy Book 4 Pro

Galaxy Chromebook Go

Forno a microonde

Frigorifero EcoFlex

Le migliori offerte Xiaomi

Tra i prodotti più attesi in questo Prime Day di Amazon ci sono sicuramente quelli di Amazon. E il produttore cinese non ci ha deluso: sul sito di e-commerce trovi tantissimi prodotti in offerta e hai anche la possibilità di fare grandi affari, come ad esempio le telecamere di sicurezza disponibili al minimo storico e le paghi veramente poco (anche meno di 30 euro). Altrettanto interessanti anche le offerte per i robot aspirapolvere: tutti gli ultimi modelli sono in offerta e puoi dilazionare il pagamento a rate. Senza dimenticare gli smartphone: tra Redmi, Xiaomi 14 e Poco puoi scegliere lo smartphone che meglio si adatta alle tue necessità.

Redmi Note 13

Redmi Note 12

Xiaomi 14

Poco F6

Redmi Watch4

Xiaomi Smart Band 8

Smart TV Xiaomi F2

Xiaomi Robot Vacuum S12

Xiaomi Robot Vacuum S10+

Xiaomi Robot Vacuum X10

Xiaomi Smart Air Fryer

Xiaomi Smart Camera C200

Xiaomi Smart Camera C300

I migliori smartphone

Togliendo da questo paragrafo gli smartphone Apple, Samsung e Xiaomi restano ancora offerte super interessanti. Come quelle che riguardano la gamma Google Pixel 8. Lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è protagonista di un’ottima offerta al minimo storico, sia per il modello "normale" sia per il Google Pixel 8 Pro. Con uno sconto leggermente più basso trovi anche il Google Pixel 8a da pochissimo uscito sul mercato. Restando in tema di nuove uscite, ci sono in offerta il Realme GT 6T con un ottimo sconto, l’Honor 600 e il CMF Phone, una nuova creatura del mondo mobile presentato la scorsa settimana. Per chi vuole spendere poco, invece, ci sono le ottime promo per l’Oppo A79 e l’Oppo A18.

Google Pixel 8

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8a

realme 12 Pro

realme GT 6T

Honor 200

Honor Magic V2

Oppo A79

Oppo A18

CMF Phone 1

I migliori smartwatch

Discorso simile a quanto detto prima: togliendo i prodotti Apple, Samsung e Xiaomi, la scelta di smartwatch in offerta per il Prime Day resta comunque ampia. Anche qui si va da modelli top come il Google Pixel Watch (con lo sconto del 34% diventa uno degli orologi più interessanti da acquistare) fino a wearable più economici ma altrettanto validi. Se vuoi spendere poco ti consigliamo l’Amazfit GTS 2: affidabile, dimensioni contenute e tutte le funzioni di cui hai bisogno, dal monitoraggio avanzato del sonno fino a più 90 modalità di allenamento. Se, invece, sei alla ricerca di un orologio resistente e dotato di tante funzionalità, difficilmente troverai qualcosa di meglio del Garmin fenix 7S.

Google Pixel Watch 2

Amazfit GTS 2

Garmin fenix 7S

Garmin Forerunner 255

Amazfit GTR 3 Pro

Polar Pacer

Fitbit Charge 6

Huawei Watch GT3

Huawei Watch GT4

Honor MagicWatch 2

CMF by Nothing Watch Pro

Huawei Band 8

I migliori smart TV

Tra LG, Sony, Hisense, TCL c’è solo l’imbarazzo della scelta tra gli smart TV che puoi acquistare in questo Amazon Prime Day. Si va da modelli più piccoli (da 24 e 32 pollici) fino a smart TV più grandi e costosi che assicurano anche una migliore visione dei tuoi contenuti preferiti. L’offerta è talmente ampia che scegliere quale sia il migliore è veramente difficile. Anche la compatibilità con tutte le piattaforme di video streaming è oramai ampissima e difficilmente non puoi installare qualche app. Ecco tutte le migliori offerte per gli smart TV.

Hisense da 43 pollici

Hisense da 55 pollici

TCL 55V6B

TCL 43V6B

TCL 50V6B

Philips Ambilight 48OLED769

Toshiba Smart TV 24 pollici

Smart TV LG 32 pollici

Smart TV LG QNED da 55 pollici

Smart TV Sony da 32 pollici

Smart TV Sony da 43 pollici

I migliori elettrodomestici

Gli elettrodomestici per la casa hanno scatenato grandissimo interesse in questo Prime Day. E il motivo è piuttosto semplice: gli sconti al minimo storico per prodotti che appartengono alle categorie più svariate. Dalle friggitrici ad aria, da sempre le più attenzionate dagli utenti, fino ai robot aspirapolvere, passando per i condizionatori portatili, utilissimi in questo periodo dell’anno. Abbiamo selezionato alcune delle offerte migliori e i prodotti più venduti: affrettatevi, le promo potrebbero terminare da un momento all’altro.

Moulinex Easy Fry Max

Moulinex Easy Fry & Grill XXL

Philips Airfryer XL Essential

Ariete Airy Fryer XXL

Ariete

Philips Airfryer Serie 5000 L

Ardes

Lefant Robot

Philips HomeRun Serie 3000

Cecotec Robot Aspirapolvere Conga 8290

iRobot Roomba Combo j7

ECOVACS T30S COMBO COMPLETE

Eureka NERE10s

De’Longhi L’Originale Pinguino

Olimpia Splendid Dolceclima Compact 8X- 3-in-1

Electrolux Comfort 600

I migliori prodotti per la smart home

Quando si parla di dispositivi per la smart home, non si può che partire dai prodotti Amazon. In questi eventi il sito di e-commerce propone in offerta e con sconti imperdibili la maggior parte dei dispositivi per la smart home. Sicuramente parliamo dei dispositivi Echo, gli smart speaker che fungono anche da hub dove gestire tutti i dispositivi intelligenti come termostati, sensori e lampadine. Tra i più venduti troviamo anche le telecamere, sia Blink (la Blink Outdoor è disponibile con uno sconto del 60% e la paghi meno di 40 euro) sia Ring. E infine loro, tra i best seller di Amazon da anni: i Fire TV Stick. Se vuoi fare un vero affare, acquista il nuovo Fire TV Stick 4K con uno sconto di quasi il 50% e fai un super affare.

Nuovo Fire TV Stick 4K

Nuovo Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick Cube

Echo Dot

Echo Pop

Echo Show 5

Echo Show 8

Echo Show 10

Echo Show 15

Blink Outdoor

Blink mini di seconda generazione

Blink Video Doorbell

3 telecamere Blink Outdoor + 1 Blink Mini

3 telecamere Blink Outdoor + Blink Video Doorbell

Ring Intercom

Ring Intercom + Echo Pop

Ring Alarm

Ring Indoor Cam

Non solo domotica. Tra i dispositivi Amazon in offerta ci sono anche i Kindle, i lettori di e-book diffusissimi tra gli appassionati. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistarne uno, queste promo del Prime Day fanno al caso tuo. In offerta ci sono vari modelli: il Kindle "normale", il Kindle Paperwhite e il Kindle Scribe. Per quest’ultimo lo sconto è addirittura del 27% e approfitti del prezzo più basso di sempre. Si tratta dell’ultima versione del Kindle, dotata anche di una penna per disegnare e prendere appunti.

Kindle

Kindle Paperwhite

Kindle Scribe

Chiudiamo questa rassegna con tre dispositivi Amazon altrettanto utili e disponibili in offerta: Echo Auto di seconda generazione, Amazon Smart Air Quality Monitor e le Echo Buds.

Echo Auto

Amazon Smart Air Quality Monitor

Echo Buds

Le offerte sui servizi Amazon

Amazon Music Unlimited. Per tutti gli iscritti a Prime c’è la possibilità di provare gratuitamente per cinque mesi Amazon Music Unlimited, il servizio che permette di ascoltare musica, playlist e i tuoi podcast preferiti con la miglior qualità possibile e senza pubblicità. Puoi scaricare album e brani per ascoltarli offline, oppure skippare tutte le volte che vuoi le canzoni presenti nella playlist. Tutti gli utenti iscritti a Prime hanno la possibilità di provare il servizio gratis per cinque mesi, con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Se, invece, non sei iscritto a Prime, la prova gratuita si riduce a tre mesi.

ISCRIVITI GRATIS AD AMAZON MUSIC UNLIMITED PER 5 MESI

Audible. Il servizio di Amazon per gli amanti degli audiolibri e dei podcast. Con una libreria praticamente infinita composta da migliaia di libri, Audible è uno dei servizi più amati e desiderati dagli utenti. Da oggi puoi provarlo gratuitamente per tre mesi senza obbligo di restare e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento. Con l’abbonamento ad Audible puoi effettuare il download degli audiolibri e ascoltarli anche quando non hai la connessione a internet e scegliere tra oltre 70.000 titoli in esclusiva. Il tutto senza pubblicità.

ABBONATI GRATIS AD AUDIBLE PER 3 MESI

Kindle Unlimited. Altro servizio molto conosciuto di Amazon. Kindle Unlimited è il paradiso dei lettori: hai accesso illimitato a milioni di e-book e riviste e puoi leggerli dal tuo e-reader oppure tramite l’app Kindle disponibile per tablet e smartphone. Per il Prime Day, Amazon ha deciso di estendere la prova gratuita a 3 mesi, ma solo per i clienti Prime. Anche in questo caso senza nessun vincolo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento.

ABBONATI A KINDLE UNLIMITED PER TRE MESI

Su Libero Tecnologia abbiamo pubblicato tante guide all’acquisto sulle migliori offerte disponibili in questo Prime Day. Per scoprirle tutte basta cliccare sui link qui in basso.