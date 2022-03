I super monitor di LG arrivano in Italia ad un prezzo incredibile

LG è famosa per i suoi display: dalle Tv ai monitor è, insieme a Samsung, leader globale di un mercato altamente competitivo. E si inquadra in questo scenario l’annuncio della disponibilità in Italia di due nuovi monitor: gli LG UltraFine OLED Pro 2022 della Serie EP950, entrambi con tecnologia OLED ma con differente diaognale: il primo da 27 e il secondo da 32 pollici.

I monitor LG 27EP950 e LG 32EP950 sono due prodotti progettati per soddisfare le esigenze di professionisti dell’editing video, della grafica e di tutti coloro che lavorano nell’industria editoriale e creativa. In questo settore, infatti, ha più senso la tecnologia OLED che, rispetto a quella LCD IPS, offre una minore luminosità di picco ma un contrasto nettamente maggiore e colori assai più vividi. Poco senso, invece, avrebbe uno di questi monitor per un ingegnere o un architetto che usa principalmente applicazioni CAD o di modellazione 3D. Siamo, in ogni caso, nel segmento top di gamma e con un prezzo decisamente elevato. Ma per chi lavora nel settore creativo si tratta, evidentemente più di un investimento, poiché un monitor di questo livello migliora decisamente la qualità del lavoro.

LG UltraFine OLED Pro 2022: scheda tecnica

I due nuovi monitor LG UltraFine OLED Pro sono identici e a variare è solo la misura: LG 27EP950 ha un pannello da 27 pollici mentre LG 32EP950 da 32 pollici (per la precisione 31,5). In entrambi i casi la risoluzione è Ultra HD 4K (3.840×2.160) e c’è il supporto al colore a 10 bit (1,07 miliardi di colori), con copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3 e Adobe RGB.

La frequenza di refresh è di 60 Hz, che in ambito professionale sono più che sufficienti. Trattandosi di schermi OLED, i due monitor vantano un contrasto molto elevato: fino a 1.000.000:1 grazie anche al pixel dimming, cioè la possibilità di accendere e spegnere singoli gruppi di pixel proprio per aumentare il contrasto tra una zona e l’altra dell’immagine.

La luminosità massima, per essere pannelli OLED, è abbastanza elevata: 540 nit. Con l’HDR attivato, però, scende a 400 nit. Ottima la velocità di risposta, pari ad appena 1 millisecondo.

Completa anche la dotazione di porte: una USC-C con Power Delivery che permette di alimentare dispositivi fino a 90W di potenza, una HDMI 2.0, due DisplayPort 1.4, una porta USB “upstream" (cioè in entrata) e tre “downstream" (in uscita). C’è anche l’uscita cuffie, ma non c’è alcun altoparlante integrato.

LG Ultrafine Oled Pro: prezzi e disponibilità

I monitor LG UltraFine OLED Pro 2022 sono disponibili sul sito ufficiale di LG e anche nei negozi fisici autorizzati. Chiaramente, trattandosi di prodotti professionali, i prezzi non possono essere che alti.

Monitor LG 27EP950 – OLED 4K – Diagonale 27 pollici

Il prezzo per il modello LG 27EP950 da 27 pollici è di 2.999 euro mentre il modello LG 32EP950 da 31 pollici e mezzo viene venduto al prezzo di 3.999 euro. Vista l’esigua differenza di dimensioni tra un modello e l’altro, e la mancanza di funzionalità aggiuntive sul modello da 32 pollici, la differenza di prezzo di ben mille euro è forse eccessiva.

Tuttavia, al momento alcuni esemplari da 32 pollici sono disponibili su Amazon (venduti e spediti da Amazon), al prezzo del 27 pollici: 2.999 euro.