LG svela la nuova gamma di monitor professionali

Fonte foto: LG

LG ha annunciato un importante aggiornamento per la sua gamma di monitor professionali, con diversi nuovi prodotti in arrivo per arricchire la serie BA, destinata alle aziende e ai professionisti. Complessivamente, LG ha svelato 11 nuovi modelli con la possibilità di scegliere tra vari formati (da 24 a 34 pollici) proposti con risoluzione Full HD oppure WQHD. I nuovi modelli si affiancano alle recenti novità di LG che ha svelato, a inizio 2025, la nuova gamma di monior OLED UltraGear da gaming.

I nuovi monitor professionali di LG

La gamma di monitor professionali di LG registra il debutto di due modelli Full HD, che rappresentano la proposta entry level per la clientela business. In questo caso, ci sono due versioni, una da 24 pollici e una da 27 pollici, entrambe dotate di un pannello IPS.

Tra le caratteristiche di questi monitor troviamo una dotazione di porte molto ricca, con anche un hub USB per il collegamento di periferiche esterne, oltre a uno stand che consente la regolazione in altezza, inclinazione, swivel e pivot.

Da segnalare anche l’arrivo dei nuovi monitor LG UltraWide, con un formato in 21:9 pensato per migliorare il multitasking e, quindi, adattarsi al meglio alle esigenze dei lavoratori.Si tratta di una delle linee più apprezzate di tutta la gamma LG che da tempo rappresenta un punto di riferimento per il segmento dei monitor in 21:9.

Tra le novità di questa linea ci sono i monitor 34BA75QE e 34BA85QE che propongono un display IPS curvo con diagonale da 34 pollici e risoluzione WQHD. I monitor LG UltraWide includono anche la modalità Picture by Picture che permette di avere due finestre affiancate.

Molto interessanti, inoltre, sono anche quelli che LG chiama Monitor Docking (si tratta dei modelli 24BA850, 27BA850 e 34BA85QE). Questa gamma propone alla clientela una soluzione all in one che affianca al monitor anche altri elementi, per liberare spazio dalla scrivania e massimizzare l’efficienza.

I Monitor Docking integrano una porta USB-C con Power Delivery da 90 W (per ricaricare lo smartphone e altri dispositivi) oltre a un ingresso RJ45 per collegare il computer via cavo al router. Nella dotazione di questi monitor c’è spazio anche per una webcam 1080p (utilizzabile anche per il riconoscimento del volto e, quindi, per il login tramite Windows Hello) oltre che un per microfono e per gli speaker.

La serie è composta, come detto, da tre varianti, con i modelli da 24 e 27 pollici che hanno un display Full HD in 16:9 e il modello da 34 pollici dotato di un pannello WQHD in 21:9.

Prezzi e disponibilità

Per il momento, LG non ha comunicato dettagli precisi su prezzi e disponibilità dei nuovi monitor. Si tratta, in ogni caso, di modelli destinati al mercato B2B e che, quindi, non saranno accessibili tramite i normali canali di distribuzione per il mercato consumer. Per maggiori informazioni è possibile fare riferimento direttamente alla sezione dedicata ai clienti business del sito LG.