LG ha annunciato l’arrivo di un nuovo componente della gamma di monitor da gaming UltraGear, una linea molto apprezzata dai videogiocatori e che offre prodotti per tutte le tasche e le esigenze. Si tratta del nuovo LG UltraGear 27GX790A, un monitor con pannello OLED in grado di raggiungere un refresh rate massimo molto elevato.

Questo monitor ha le caratteristiche giuste per ritagliarsi uno spazio di primo piano sul mercato, unendo la qualità del pannello OLED alla possibilità di giocare con un frame rate elevatissimo (a condizione di avere il PC molto potente). Il nuovo monitor arriverà sul mercato nelle prossime settimane con un prezzo che lo posiziona nella fascia alta del mercato.

LG UltraGear 27GX790A: caratteristiche

Il nuovo LG UltraGear 27GX790A è dotato di un pannello OLED da 27 pollici, con rapporto tra le dimensioni di 16:9 e con risoluzione di 2.560 x 1.440 pixel. Il pannello ha un rivestimento anti-riflesso ed è dotato di tecnologia MLA di seconda generazione che riduce il rischio di burn-in. Il pannello è certificato VESA DisplayHDR True Black 400 ed ha una copertura del 98,5% dello spazio colore DCI-P3.

La caratteristica principale del monitor è rappresentata dal refresh rate. Il pannello, infatti, può raggiungere un massimo di 480 Hz e include il supporto AMD FreeSync Premium Pro, VRR, Adaptive Sync e la compatibilità con NVIDIA G-Sync, in modo da poter gestire, senza problemi, un frame rate elevato durante le sessioni di gioco. Il tempo di risposta è pari a 0.03ms (GtG).

La dotazione di porte include sia due porte HDMI 2.1 che una DisplayPort 2.1, che consente di gestire il flusso video fino a 480 Hz, oltre a tre porte USB 3, 1 upstream e 2 downstream e il jack audio, a quattro poli e con elaborazione DTS Headphone:X integrata. Il monitor supporta l’installazione in abbinamento ad accessori VESA 100 x 100, con possibilità anche di installazione al muro.

LG UltraGear 27GX790A: prezzo e disponibilità

Per il momento, LG non ha fornito informazioni ufficiali in merito alla data di lancio e al prezzo del nuovo LG UltraGear 27GX790A che arriverà sul mercato italiano, molto probabilmente, nel giro di poche settimane. Il prezzo di listino italiano non è ancora noto, ma in USA il nuovo monitor costa 999,99 dollari.