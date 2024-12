CES 2025, LG presenterà il primo monitor OLED da gaming pieghevole

In occasione del CES 2025, LG presenterà in pubblico il nuovo LG UltraGear OLED Bendable 45GX990A, primo monitor OLED pieghevole con risoluzione 5K2K

Fonte foto: LG

LG sarà tra le aziende protagoniste del CES 2025, in programma a partire dal prossimo 7 gennaio. Tra le novità che l’azienda coreana mostrerà, in anteprima, alla fiera ci sarà anche la nuova linea UltraGear GX9, composta da tre monitor OLED pensati per il gaming e dotati di un pannello curvo di grandi dimensioni.

Tra questi prodotti c’è anche il nuovo LG UltraGear OLED Bendable 45GX990A, primo display OLED pieghevole al mondo con risoluzione 5K2K (5.120×2.160 pixel) e rapporto d’aspetto di 21:9. Si tratta di un modello destinato a ricoprire un ruolo di primo piano per il futuro della gamma di monitor UltraGear, arricchendo l’offerta di LG con un prodotto inedito.

Le caratteristiche del nuovo monitor

Il nuovo LG UltraGear OLED Bendable 45GX990A è dotato di un pannello da 45 pollici che, in pochi secondi, può passare da una configurazione completamente piatta a una con pannello curvo (con curvatura di 900R), permettendo all’utente di scegliere, di volta in volta, la configurazione più adatta al contesto di utilizzo e alle proprie preferenze.

Tramite la funzione Dual-Mode, inoltre, è possibile modificare, velocemente, le impostazioni relative a risoluzione, refresh rate e rapporto di aspetto. Il tempo di risposta è di 0,03 ms (GtG). I dettagli relativi al prezzo (che sarà, inevitabilmente, molto elevato) e alla disponibilità saranno rivelati a margine della presentazione al CES 2025.

Il nuovo modello rappresenta, in ogni caso, un’importante novità per la gamma LG UltraGear, sempre più orientata verso il mercato dei monitor OLED. Il 45GX990A ha già vinto tre CES 2025 Innovation Awards tra cui anche il premio “Best of Innovation“.

Le altre novità di LG

A completare la gamma di novità per la linea LG UltraGear troviamo altri due monitor OLED con pannello curvo (in questo caso, però, non pieghevole).

Il primo è LG UltraGear OLED 45GX950A, con pannello OLED curvo (800R) da 45 pollici in un formato 21:9 e risoluzione 5K2K. Il monitor ha un design Virtually Borderless su 4 lati ed è dotato di porte HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 e USB-C 90 W. Da segnalare anche la certificazione NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync Premium Pro.

C’è spazio anche per il monitor LG UltraGear 39GX90SA, dotato di sistema operativo webOS (lo stesso utilizzato dalle Smart TV di LG) e pensato sia per il gaming che per lo streaming di contenuti multimediali. Il monitor in questione ha un pannello OLED curvo (800R) con diagonale di 39 pollici e rapporto tra l dimensioni di 21:9.

Anche per questi due monitor sarà necessario attendere le prossime settimane per scoprire prezzo e disponibilità.