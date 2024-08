Fonte foto: Philips

In occasione della Gamescom 2024, in corso di svolgimento in queste ore, Philips ha svelato due nuovi monitor da gaming con tecnologia QD OLED. I modelli in questione sono i nuovi Evnia 27M2N8500 e 32M2N8900. Il primo è un monitor da 27 pollici con risoluzione QHD mentre il secondo ha un pannello da 32 pollici con risoluzione 4K. Entrambi i monitor sono progettati per offrire prestazioni eccellenti in gaming.

Philips Evnia 27M2N8500: caratteristiche

Il nuovo Evnia 27M2N8500 è un monitor con pannello da 27 pollici in 16:9. La risoluzione è di 2.560×1.440 pixel e il pannello ha tecnologia QD OLED, con un refresh rate massimo di 360 Hz e un tempo di risposta GtG pari ad appena 0,3 ms.

La luminosità massima del pannello è di 450 nit. Lo spazio colore dichiarato è 98,5% DCI-P3, 147,5% sRGB, 120% NTSC e 118% Adobe RGB. La calibrazione di fabbrica prevede un Delta-E < 2 nello spazio sRGB. Evnia 27M2N8500 ha la certificazione DisplayHDR True Black 400.

Il monitor ha una porta HDMI 2.1 e una DisplayPort 1.4 oltre al sistema di retroilluminazione Ambiglow su tre lati e speaker integrati 2 x 5 W. Per gli utenti c’è la possibilità di regolare l’altezza oltre all’inclinazione laterale e verticale del monitor, quando utilizzato sul supporto fornito in dotazione. È possibile, in ogni caso, collegare il monitor anche ad accessori VESA 100×100.

Il nuovo Philips Evnia 27M2N8500 sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal prossimo mese di ottobre. Il prezzo di listino è di 749 euro. Il monitor è già presente su Amazon anche se con un prezzo leggermente superiore a quello consigliato da Philips.

Philips Evnia 27M2N8500

Philips Evnia 32M2N8900: caratteristiche

Evnia 32M2N8900 è un monitor con diagonale di 31,5 pollici in 16:9 e con risoluzione di 3.840 x 2.160 pixel. Anche in questo caso ritroviamo il pannello con tecnologia QD OLED ma il refresh rate si ferma a 240 Hz mentre il tempo di risposta resta 0,3 ms.

Il pannello ha luminosità massima di 450 nits e lo spazio colore dichiarato è 99% DCI-P3, 147,5% sRGB, 120% NTSC e 118% Adobe RGB, con calibrazione di fabbrica con Delta-E < 2 nello spazio sRGB. Anche in questo caso è presente la certificazione DisplayHDR True Black 400.

Il monitor ha due porte HDMI 2.1 e una DisplayPort 1.4. Torna il sistema di retroilluminazione Ambiglow su tre lati. Ci sono gli speaker integrati 2×5 W con certificazione DTS ed è possibile regolare in altezza oltre che inclinazione laterale e verticale il monitor (che supporta anche gli accessori VESA 100 x 100).

Il nuovo Philips Evnia 32M2N8900 sarà disponibile da ottobre, con un prezzo consigliato di 1.199 euro. Il modello è già su Amazon ma, come per il 27 pollici, il prezzo indicato è superiore a quello consigliato dal produttore.

Philips Evnia 32M2N8900