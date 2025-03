Motorola, prezzo in picchiata per lo smartphone top: costa pochissimo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il re della classe media. E il titolo se lo è conquistato sul campo. Parliamo del Moto g85, smartphone lanciato sul mercato da pochi mesi dal produttore statunitense e diventato in poco tempo uno dei telefoni più acquistati nella fascia tra i 200 e i 250 euro. Il merito è sia dell’ottima scheda tecnica sia del prezzo aggressivo che si trova spesso su Amazon. E oggi è anche il tuo giorno fortunato: il Moto g85, infatti, è disponibile in promo al minimo storico grazie allo sconto del 43% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Lo paghi quasi la metà e fai un super affare.

La scheda tecnica del Moto G85 è quella tipica di un telefono medio di gamma, ma con alcune caratteristiche che ne esaltano le prestazioni. Uno degli elementi top è sicuramente il display pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più fluido e scorrevole. Ottimo anche il comparto fotografico, con il sensore principale da 50 megapixel che ti ti trasforma in un fotografico professionista. La batteria da 5.000mAh è una sicurezza. Uno smartphone che di certo non ti deluderà e che a questo prezzo è un vero best-buy.

Moto G85

Moto g85: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ulteriore calo di prezzo per uno dei telefoni più venduti su Amazon negli ultimi mesi. Il Moto g85 è disponibile a un prezzo di 199 euro con uno sconto del 43% rispetto a quello di listino. Lo paghi quasi la metà e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Si tratta di una delle migliori occasioni disponibili su tutto il web e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Per la consegna devi aspettare pochissimi giorni ed essendo spedito da Amazon hai due settimane di tempo per effettuare il reso gratuito. Anche se difficilmente resterai deluso da uno dei migliori telefoni della classe media.

Moto G85

Moto g85: le caratteristiche tecniche

Essere considerato uno dei migliori smartphone della fascia media è un titolo che alza l’asticella delle aspettative, ma il Moto G85 non ha problemi a "sopportare" sulle proprie spalle questo peso. Il brand statunitense ha fatto un grandissimo lavoro, dimostrando sempre di più di essere tornata a essere una delle protagonista nel settore mobile.

Il Moto g85 abbina a un design moderno, una scheda tecnica che nasconde delle sorprese. Come ad esempio il display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che rende lo smartphone più fluido nell’utilizzo quotidiano. Prestazioni ottime grazie al processore Snapdragon 6s Gen 3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Motorola ha tenuto in grande considerazione anche il comparto fotografico. Per questo motivo nella parte posteriore trovi un sensore principale da 50 megapixel supportato da un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel. Gli scatti sono di ottima qualità, così come i video registrati. Non mancano funzionalità speciali che ti permettono di editare le immagini e correggere piccoli errori. Per la fotocamera frontale, invece, hai a disposizione un sensore da 32 megapixel.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 30 W. Dura tutto il giorno e per avere il 100% di autonomia ti basta poco più di un’ora.

Moto G85