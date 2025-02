Motorola, prezzo stracciato per lo smartphone top: costa pochissimo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se c’è uno smartphone prodotto da Motorola in questi ultimi mesi che sia riuscito a conquistare il cuore degli utenti, è sicuramente il Moto G85. Un telefono della fascia media del mercato e che da oggi diventa un vero best-buy. Il motivo è molto semplice: su Amazon è disponibile in offerta con un ottimo sconto del 45% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi quasi la metà. E per uno smartphone lanciato sul mercato da pochi mesi si tratta di un’occasione irripetibile. Approfitti del minimo storico sul sito di e-commerce e acquisti un dispositivo affidabile e realizzato con ottime componenti.

La scheda tecnica del Moto G85 è qui a dimostrarlo. Nella fascia media del mercato è difficile trovare un concorrente con un rapporto qualità-prezzo migliore. Lo paghi quanto un entry-level, ma le prestazioni sono decisamente migliori: puoi utilizzare qualsiasi app senza nessun timore di rallentamenti o blocchi (anche i giochi più avanzati) e la qualità degli scatti è di ottima qualità grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel. Non manca una super batteria da 5.000mAh che assicura tutta l’autonomia di cui hai bisogno. Insomma, se stavi aspettando l’offerta giusta per acquistare uno smartphone spendendo poco, il Moto G85 è il dispositivo che fa per te.

Moto G85: prezzo, offerta e sconto

Un’occasione più unica che rara per un telefono uscito sul mercato da pochissimi mesi. Da oggi il Moto G85 è in offerta su Amazon a un prezzo di 182,40 euro grazie allo sconto del 45%. Il risparmio netto sfiora i 150 euro e approfitti anche del minimo storico. Le condizioni di acquisto sono impreziosite anche dalla possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone Motorola è immediata e lo puoi anche ricevere in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione 14 giorni di tempo dalla consegna.

Moto G85: le caratteristiche tecniche

Il Moto G85 è un unicum molto interessante in grado di abbinare a un prezzo decisamente alla portata di tutti, una scheda tecnica che non bada a compromessi. D’altronde in questi anni il brand statunitense ci ha abituato a lanciare ottimi telefoni in questa fascia di prezzo, e il Moto G85 continua la tradizione.

La scheda tecnica si basa su uno schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD che si estende fino ai bordi e con un refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più scorrevole con le app che si utilizzano maggiormente. Buona anche la qualità dell’audio con bassi molto più potenti rispetto agli smartphone della stessa categoria di prezzo. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 6s Gen 3 e dagli 8 gigabyte di RAM. Lo spazio di archiviazione è di 256 gigabyte e può essere aumentato fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD.

Il prezzo potrebbe trarre in inganno e far pensare che lo smartphone non abbia un sistema fotografico di buon livello. In realtà non è così: gli scatti e i video registrati con il Moto G85 sono di ottima qualità grazie alla doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel con il quale scattare anche foto ravvicinate. Per i selfie, invece, Motorola ha optato per una fotocamera da 32 megapixel.

Concludiamo con la batteria da 5000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi e con la ricarica TurboPower da 30 W impieghi poco meno di un’ora per avere il 100% di autonomia.

