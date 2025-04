Motorola, prezzo crollato per lo smartphone top: costa la metà

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Questa settimana di aprile non poteva cominciare in maniera migliore: da oggi, infatti, è disponibile in offerta e al prezzo più basso di sempre il Moto g85, uno degli smartphone più acquistati in questi ultimi mesi e che ha catturato l’attenzione per l’estrema affidabilità delle componenti e per l’eccezionale rapporto qualità-prezzo. Su Amazon è disponibile nella versione con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna con uno sconto del 47% che fa scendere il prezzo al minimo storico. Risparmi più di 150 euro e acquisti uno dei migliori telefoni disponibili in offerta oggi.

Il Moto g85 ha tutto quello che richiedi a un telefono di questo tipo. Prestazioni più che affidabili grazie al processore Snapdragon, un ottimo schermo come da tradizione Motorola e un comparto fotografico che non ti tradisce grazie alla fotocamera principale da 50 megapixel. Anche la batteria da 5000mAh è una garanzia e puoi coprire un’intera giornata senza troppi problemi. Ti consigliamo di approfittarne il prima possibile: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Moto g85: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo bassissimo per il Moto G85. Lo smartphone medio di gamma del brand statunitense è disponibile su Amazon a un prezzo di 174,90 euro, con uno sconto del 47% rispetto a quello consigliato. Lo paghi praticamente la metà e risparmi più di 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis disponibile nella pagina prodotto.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando lo ricevi a casa.

In promo c’è anche la versione più "corrazzata" con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna: è disponibile con uno sconto del 46% e la paghi 189,99 euro.

Moto g85: le caratteristiche tecniche

La bontà di uno smartphone lo si nota da pochi e semplici dati, come ad esempio il numero di unità vendute nell’ultimo mese. E quando questo numero supera i 1000, allora vuol dire che il telefono è veramente affidabile. Numero che il moto g85 supera abbondantemente, protagonista di una delle migliori offerte della giornata.

Il successo di questo telefono si può spiegare facilmente analizzando la scheda tecnica. Motorola ha fatto un ottimo lavoro dotandolo di componenti di ultima generazione in grado di assicurare ottime performance. A partire dal display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende molto fluido nell’utilizzo quotidiano. Il motore dello smartphone è il processore Snapdragon 6s Gen 3 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna (disponibile anche la versione con 12 GB di RAM).

Nonostante un prezzo decisamente alla portata di tutti, il Moto g85 è dotato anche di un comparto fotografico di buon livello. Il merito è della doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel accompagnato da un obiettivo ultragradangolare da 8 megapixel che puoi utilizzare anche per le foto macro. La fotocamera per i selfie, invece, è da 32 megapixel. Hai a disposizione anche strumenti e funzionalità per editare facilmente foto e video per caricarli direttamente sui tuoi profili social.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5000mAh che ti permette di coprire un’intera giornata senza troppi problemi. E con la ricarica rapida da 30 W impieghi circa un’ora per avere il 100% di autonomia.

