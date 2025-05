Motorola, prezzo stracciato per lo smartphone top: costa pochissimo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Motorola è diventata oramai uno dei punti di riferimento nel mercato degli smartphone Android. Il brand statunitense è cresciuto tantissimo in questi ultimi anni e il merito è dei tanti dispositivi con un ottimo rapporto qualità-prezzo lanciati sul mercato. Ne è un esempio il Moto g85, telefono tra i più acquistati su Amazon e disponibile da oggi con uno sconto eccezionale del 47% che te lo fa pagare la metà. Un telefono medio di gamma che assicura buone prestazioni a un prezzo mai visto prima: non approfittarne sarebbe un errore gravissimo.

Il Moto g85 è un telefono con cui puoi fare veramente di tutto e perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo ampio con ottima luminosità, processore prestazionale e soprattutto un comparto fotografico con sensore principale da 50 megapixel con cui puoi scattare ottime foto di livello professionale. E come ciliegina sulla torta trovi una batteria da 5000 mAh con cui arrivi a fine giornata senza problemi.

Moto G85: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta speciale su Amazon per il Moto G85. Lo smartphone di Motorola è in offerta su Amazon a un prezzo di 175 euro grazie allo sconto eccezionale del 47%. Lo paghi praticamente la metà e approfitti del minimo storico. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: solo nell’ultimo mese ne sono stati venduti più di 1.000 e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni, mentre per il reso gratuito hai i classici quattordici giorni assicurati da Amazon.

Moto G85: le caratteristiche tecniche

Il Moto g85 è uno smartphone pronto a sorprenderti. Il prezzo potrebbe trarti in inganno, ma in realtà il telefono di Motorola ha tutto quello che richiedi solitamente a un telefono medio di gamma che costa almeno un centinaio di euro in più. Ottimo sia per chi utilizza il telefono solamente per chiamare, inviare messaggi e scrollare le app social, ma anche per chi dallo smartphone vuole un po’ di più, come ad esempio scattare foto e registrare video di buona qualità.

La scheda tecnica del telefono Motorola si basa su uno schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende più scorrevole nell’utilizzo di tutti i giorni. Le prestazioni sono garantite dal processore Snapdragon 6S Gen 3 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna, quanto basta per utilizzare e installare tutte le app che vuoi.

Come detto, il Motorola g85 è una sicurezza anche per chi vuole un cameraphone spendendo poco. Nella parte posteriore è presente una fotocamera posteriore da 50 megapixel con a supporto un obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel con cui scattare anche belle foto in modalità macro. Nella parte frontale, invece, è presente una fotocamera da 32 megapixel per selfie perfetti da pubblicare sui propri canali social.

Per chiudere una batteria da 5000 mAh con cui arrivi a fine giornata senza troppi problemi. E grazie alla ricarica rapida da 30 W impieghi circa un’ora per avere il 100% di autonomia.

