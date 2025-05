Motorola, lo smartphone top costa pochissimo: prezzo in picchiata

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Per diventare in poco tempo uno degli smartphone più venduti su Amazon, superando colossi come iPhone e Galaxy S25, bisogna avere delle caratteristiche speciali associate a un prezzo alla portata di tutti. A questo identikit risponde perfettamente il Moto G85, smartphone medio di gamma di Motorola che in questi mesi è stato uno dei telefoni più apprezzati dagli utenti. E non potrebbe essere altrimenti: costa meno di 180 euro grazie allo sconto esclusivo di Amazon e fai un super affare. Lo paghi praticamente la metà e acquisti un telefono che non ha rivali in questa fascia di prezzo.

Lo smartphone si contraddistingue per una scheda tecnica molto equilibrata e per un rapporto qualità-prezzo unico. Le scelte delle componenti sono perfette: si va da uno schermo grande e molto fluido, a una batteria a lunghissima durata fino a un comparto fotografico con cui puoi toglierti grandi soddisfazioni grazie al sensore principale professionale da 50 megapixel. Se non vuoi spendere una cifra esagerata e sei alla ricerca di uno smartphone affidabile, il Moto G85 è quello che fa per te.

Moto G85: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi il Moto G85 è il protagonista di una delle migliori offerte della giornata. Lo smartphone di Motorola è disponibile su Amazon a un prezzo di 177 euro con uno sconto del 46% rispetto a quello di listino. Oltre a essere il minimo storico, approfitti anche di una delle migliori promo di tutto il web. Puoi dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di pochi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre 14 giorni di tempo. Non farti scappare questa super opportunità, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Moto G85: le caratteristiche tecniche

Il Moto G85 rappresenta alla perfezione il grande lavoro fatto negli ultimi anni da Motorola. Il brand statunitense è tornato ad avere un ruolo da protagonista nel mondo della telefonia e lo ha fatto grazie a telefoni come il Moto G85 che abbinano a un’ottima scheda tecnica un prezzo decisamente alla portata di tutti.

Lo smartphone di Motorola si basa sul processore Snapdragon 6S Gen 3 che assicura prestazioni più che accettabili con qualsiasi tipologia di applicazione, ed è supportato da 8 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD). Non da meno il display, una delle peculiarità che rende i telefoni del brand statunitense tra i migliori sul mercato. Sul Moto G85 è presente uno schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refesh rate fino a 120 Hz che lo rende anche più fluido nell’utilizzo di tutti i giorni.

Nonostante un prezzo decisamente basso rispetto alla media del periodo, su questo Moto G85 è presente anche un ottimo comparto fotografico, come testimonia la doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 8 megapixel. Un sistema fotografico ben assemblato e che ti permette di scattare ottime foto e registrare video in altissima definizione. Nella parte frontale, invece, è presente una fotocamera da 32 megapixel.

Chiudiamo con una super batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 30 W che impiega poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia. Un telefono completo e che si adatta perfettamente all’utilizzo quotidiano.

