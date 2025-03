Motorola, prezzo stracciato per lo smartphone premium: costa pochissimo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se stai cercando uno smartphone top a un prezzo alla portata, questo è l'articolo giusto per te. Da oggi, infatti, su Amazon è disponibile l'ottimo Motorola edge 50 Fusion in promo con uno sconto del 41% che non solo ti fa risparmiare più di 160 euro sul prezzo di listino, ma ti fa anche approfittare del minimo storico. Un'ottima occasione per acquistare uno smartphone che non ha nulla da invidiare a modelli molto più costosi e blasonati.

Il Motorola edge 50 Fusion si posiziona in quella fascia intermedia tra i top e i medio di gamma sempre più ricercata dagli utenti. Il telefono del brand statunitense ha tutto quello che cerchi solitamente in un dispositivo di questo genere, a partire da uno schermo ampio e con un’ottima luminosità, un processore che non dà problemi con nessuna app e soprattutto un comparto fotografico che ti permette di scattare ottime immagini in ogni momento. La batteria con una lunga autonomia è solo la ciliegina sulla torta.

Motorola edge 50 Fusion: prezzo, offerta e sconto Amazon

Offerta shock per lo smartphone top di Motorola. Su Amazon è disponibile in offerta con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a 235,81 euro, con un risparmio netto che supera i 160 euro su quello di listino. Per il telefono si tratta del minimo storico sul sito di e-commerce e anche di una delle migliori promo di tutto il web. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Hai anche la possibilità di effettuare il reso gratuito entro 14 giorni dalla consegna.

Motorola edge 50 Fusion: le caratteristiche tecniche

Il brand statunitense non è più una sorpresa. In questi ultimi anni è riuscito a conquistare una grande fetta di mercato anche in Italia e il merito è di telefoni con un rapporto qualità-prezzo davvero eccellente. E questo Motorola edge 50 Fusion ne è la dimostrazione: lo paghi quanto un medio di gamma, ma il valore reale è molto più elevato.

Per capirlo basta solamente analizzare nel dettaglio la scheda tecnica, partendo dal primo elemento che salta immediatamente all’occhio: il display pOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 144 Hz per un utilizzo più fluido con le app che utilizzi maggiormente. Uno schermo abbastanza grande che si presta per essere utilizzato con film e serie TV, anche grazie all’audio multidimensionale DolbyAtmos. Le prestazioni non sono certo un problema grazie al processore Snapdragon 7s Gen 2 supportato da 8 gigabyte di RAM e da 2556 gigabyte di memoria interna.

Grande attenzione anche alla parte fotografica. Nella parte posteriore, infatti, Motorola ha optato per un sensore principale da 50 megapixel che solitamente trovi solo sui dispositivi di fascia più alta. A completare il comparto trovi una fotocamera grandangolare da 13 megapixel con obiettivo MacroVision per scatti ravvicinati perfetti. Per i selfie, invece, puoi utilizzare la fotocamera frontale da ben 32 megapixel. Non finisce qui: nell’app Foto trovi tante funzioni utili per editare e migliorare i tuoi scatti e i tuoi video.

Concludiamo con l’ultima ciliegina sulla torta: la batteria da 5000mAh che ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Inoltre, grazie alla ricarica TurboPower da 68W impieghi poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia.

