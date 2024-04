Motorola Moto Edge 30 Neo, un'offerta così è davvero irripetibile

Fonte foto: Motorola

Quando si vuole acquistare uno smartphone di fascia media gli utenti devono trovare il giusto compromesso tra il budget a disposizione e i device che offre loro il mercato, col rischio di doversi accontentare di soluzioni poco performanti, che diventeranno inutilizzabili già dopo qualche mese.

Fortunatamente, però, i telefoni in questa fascia di prezzo sono davvero molti e grazie alle offerte di siti come Amazon fare la scelta giusta (e non pentirsene) è un po’ più semplice.

Tra i prodotti più interessanti di questa categoria, c’è il Motorola Moto Edge 30 Neo uno smartphone che rinuncia al superfluo puntando direttamente a una scheda tecnica semplice ma concreta, ottima per chi cerca un dispositivo affidabile da pagare il giusto.

E se con le offerte in corso, il prezzo di questo telefono scende sotto i 200 euro, passare oltre è davvero molto complicato.

Motorola Moto Edge 30 Neo – Qualcomm Snapdragon 695 – Versione 8/128 GB

Motorola Moto Edge 30 Neo: scheda tecnica

Motorola Moto Edge 30 Neo ha uno schermo P-OLED che misura 6,3 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affiancano 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, non espandibili.

Due le fotocamere in dotazione, con un sensore principale da 64 MP (f/1.8) con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2). La fotocamera frontale è da 32 MP (f/2.4).

Le opzioni di connettività comprendono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie tecnologie per il rilevamento della posizione dell’utente tramite satelliti GPS, GLONASS, NavIC, Beidou, QZSS e Galileo. Il comparto audio è composto da due altoparlanti certificati Dolby Atmos e da due microfoni.

La batteria ha una capacità di 4.020 mAh con ricarica cablata TurboPower a 68 W e ricarica wireless da 5 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria MyUX.

Infine, questo smartphone è certificato IP52 ed è quindi resistente alla polvere e alle gocce d’acqua.

Motorola Moto Edge 30 Neo: l’offerta su Amazon

Motorola Moto Edge 30 Neo è uno smartphone di fascia media, la soluzione perfetta per tutti quegli utenti che cercando un prodotto robusto, affidabile e dal design accattivante da utilizzare nelle loro attività quotidiane. A questo bisogna aggiungere anche le attenzioni che Motorola mette in ogni suo device e un prezzo di listino davvero molto interessante.

Per portare a casa questo smartphone, infatti, servono 239 euro ma, grazie alle offerte su Amazon si scende fino a 199 euro (-17%, -40 euro) uno sconto da non sottovalutare che rende questo telefono un vero e proprio best buy.

