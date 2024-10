Motorola moto Edge 30 Fusion, il mid-range crolla di prezzo

Fonte foto: Motorola

Acquistare uno smartphone intermedio che costi il giusto e sappia garantire buone performance è tutt’altro che semplice e ormai anche questa categoria di device ha raggiunto prezzi esorbitanti.

Per chi vuole risparmiare qualcosa ma non vuole rinunciare a un prodotto affidabile, il suggerimento è quello di "fare un passo indietro" e andare a ricercare i prodotti meno recenti in catalogo che, essendo stati sostituiti dei nuovi modelli, possono essere acquistati in super offerta.

L’esempio perfetto è il Motorola Moto Edge 30 Fusion, un telefono che oggi è di fascia media con una buona scheda tecnica e, chiaramente, l’affidabilità dei prodotti a marchio Motorola. Grazie alle offerte Amazon, il prezzo di questo telefono crolla a picco e arriva parecchio sotto i 300 euro, e con uno sconto così non si può trovare di meglio.

Motorola Moto Edge 30 Fusion – Qualcomm Snapdragon 888 Plus– Versione 8/128 GB

Motorola moto Edge 30 Fusion: scheda tecnica

Il Motorola moto Edge 30 Fusion ha un display P-OLED che misura 6,55 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz e 1.100 nit di luminosità di picco. Presente anche la certificazione SGS Low Blue Light, per basse emissioni di luce blu. A protezione del display c’è un vetro Corning Gorilla Glass 5, che lo tiene al sicuro da graffi, urti e cadute accidentali.

Il processore scelto da Motorola è un Qualcomm Snapdragon 888 Plus (chip di metà 2021 destinato ai top di gamma dell’epoca) affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, non espandibile.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 13 MP e un sensore per le macro da 2 MP. La fotocamera anteriore è da 32 MP.

Tra le connessioni c’è il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, il chip per l’NFC e le diverse tecnologie per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, NavIC, Beidou, QZSS e Galileo. Il comparto audio comprende due speaker certificati Dolby Atmos e due microfoni.

La batteria è da 4.400 mAh con ricarica via cavo TurboPower a 68 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria MyUX.

Presente, infine, la certificazione IP52, che attesta la resistenza del Motorola moto Edge 30 Fusion alla polvere e le gocce d’acqua.

Motorola moto Edge 30 Fusion: l’offerta su Amazon

All’arrivo sul mercato il Motorola Moto Edge 30 Fusion aveva un prezzo di listino di 679,90 euro, tuttavia, trattandosi di un modello non più recentissimo (ma comunque ancora più che valido) oggi è possibile portarselo a casa in super offerta su Amazon a 269,30 euro (-60%, -410,6 euro) un’offerta davvero irripetibile che rende decisamente più semplice compare un ottimo device di fascia intermedia senza spendere cifre esagerate.

