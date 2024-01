Motorola Moto g52, con un'offerta così è da comprare assolutamente

Fonte foto: Motorola

Motorola è un’azienda che non ha bisogno di presentazioni e che rappresenta una delle eccellenze nel settore degli smartphone, con prodotti di qualità pronti a esaudire ogni desiderio degli utenti e a prescindere dalla fascia di prezzo.

Tra i prodotti più interessanti c’è il Motorola Moto g52, uno smartphone di fascia medio-bassa che, nonostante questo, rimane un prodotto di ottima fattura, semplice e affidabile. Per le prossime ore, con le offerte su Amazon, il prezzo scende parecchio al di sotto dei 200 euro e con uno sconto così trovare un’alternativa migliore è davvero difficile.

Motorola Moto g52– Qualcomm Snapdragon 680 – Versione 6/128 GB

Motorola Moto g52: scheda tecnica

Il Motorola Moto g52 ha un display AMOLED da 6,6 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz.

Il processore all’interno di questo smartphone è un Qualcomm Snapdragon 680 a cui si affiancano, per questa offerta specifica, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria, espandibile fino a 1 TB acquistando scheda microSD.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1.8), uno ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e uno per le foto macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 16 MP (f/2.45).

Sul fronte delle connessioni il processore di Qualcomm non ha il modem per il 5G e, quindi, l’utente può navigare esclusivamente col 4G e il WiFi 5. Oltre a questo ci sono il Bluetooth 5.0, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Il comparto audio comprende due altoparlanti certificati Dolby Atmos.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica via cavo da 30 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria My Moto UX.

Motorola Moto g52: l’offerta Amazon

Motorola Moto g52 è uno smartphone di fascia medio-bassa, parliamo di un dispositivo di qualità che, nonostante qualche ovvia rinuncia, come il 5G, riesce comunque a soddisfare pienamente le aspettative.

Tra i suoi punti di forza c’è sicuramente il display che, pur non essendo impeccabile, è comunque un buon compromesso, soprattutto su un device in questa fascia di prezzo.

Apprezzabile anche il comparto fotografico, da utilizzare per le classiche foto da caricare sui social, ma che in condizioni di luce ottimali, svolge più che bene il suo lavoro.

Infine, interessante anche l’autonomia che grazie a un sistema operativo ottimizzato a puntino e a un processore sviluppato per bilanciare consumi e prestazioni, garantisce più di un giorno di utilizzo senza alcuna difficoltà.

Il prezzo di listino del Motorola Moto g52 è di 299,90 euro, ma con le offerte Amazon si può acquistare questo telefono a 177,79 euro (-41%, -122,11 euro) un ottimo sconto che può essere di grande aiuto per chi ha bisogno di cambiare il proprio smartphone e cerca una soluzione semplice e affidabile.

