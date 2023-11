Moulinex, questa è la friggitrice ad aria che devi comprare oggi: sconto imperdibile

Fonte foto: Moulinex

Negli ultimi anni è diventato l’elettrodomestico più ricercato, desiderato, amato e acquistato dagli italiani e dalle italiane. Stiamo parlando della friggitrice ad aria, un dispositivo che sta letteralmente cambiando le abitudini culinarie di tantissime famiglie e che ha portato una ventata di freschezza. Il nome potrebbe trarre in inganno: infatti non è una vera e propria friggitrice, ma più che altro un forno ventilato super compatto che permette di cucinare velocemente tantissimi piatti differenti, risparmiando energia elettrica e utilizzando anche molto meno olio rispetto alla classica friggitrice. Di modelli sul mercato oramai se ne trovano a decine, tutti con caratteristiche e funzionalità simili. In casi del genere scegliere quale acquistare non è semplice ed è semplice commettere degli errori. Il nostro consiglio è quello di aspettare il momento giusto, cioè quando si trova un modello con caratteristiche avanzate a un prezzo più che vantaggioso.

Come accade oggi per la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max, un elettrodomestico molto interessante, con funzioni top e con ben 10 programmi di cottura automatici che ti permettono di cucinare qualsiasi cosa in pochissimo tempo. Non solo cibi fritti, ma anche carne, verdure grigliate, pizza, pesce e il dolce. Il tutto a un prezzo che non si è mai visto in precedenza: la friggitrice ad aria Moulinex è disponibile con uno sconto del 33% e la paghi meno di 100€. Le dimensioni sono abbastanza generose e ti permettono di cucinare cibo per 4-5 persone ogni volta. Approfittane subito: la promo potrebbe terminare molto presto.

Moulinex Easy Fry Max: prezzo, sconto e offerta Amazon

Oggi trovi questa friggitrice ad aria Moulinex a un prezzo mai visto prima e che la fa diventare immediatamente un best-buy. Grazie allo sconto del 33% il prezzo scende a 99,99€, il minimo storico dell’ultimo periodo e uno dei migliori prezzi di tutto il web per un dispositivo di questo genere. La friggitrice ad aria è già disponibile per essere acquistata e la consegna avviene in pochissimi giorni, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando viene effettuato l’acquisto). Come per tutti i prodotti acquistati in questi giorni, il periodo di reso gratuito è esteso fino al 31 gennaio 2024. Hai tutto il tempo per testarla oppure la puoi già acquistare oggi e regalarla a Natale.

Moulinex Easy Fry Max: caratteristiche e funzionalità

Una delle migliori friggitrici ad aria nella sua categoria. Questa Moulinex Easy Fry Max è perfetta per un utilizzo casalingo e familiare, grazie alle dimensioni big che permettono di preparare pietanze per un massimo di 4-5 persone. La tecnologia ad aria calda avanzata ti aiuta a preparare tantissimi piatti differenti in pochi minuti, risparmiando sia sull’energia, rispetto a un classico forno, e anche sull’olio, con cibi più sani e gustosi.

La friggitrice ad aria Moulinex ha in totale 10 programmi di cottura automatici preimpostati: patatine fritte, pollo, carne, pesce, dolce, pizza, nuggets, verdure, gamberetti e bacon. Puoi scegliere il programma perfetto per te tramite la semplice console di comando presente nella parte superiore dell’elettrodomestico. Oltre a scegliere la modalità di cottura, puoi impostare anche la temperatura e altre funzionalità della friggitrice ad aria. Per tutti gli amanti della cucina, c’è anche un utile ricettario che puoi scaricare direttamente sullo smartphone e consultare ogni volta che ne hai bisogno. Tutte le componenti amovibili possono essere lavate in lavastoviglie per una pulizia profonda e accurata.

