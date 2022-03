MSI Summit E14 Flip Evo è il nuovo convertibile da battere

MSI ha annunciato ufficialmente il nuovo laptop Summit E14 Flip Evo. Pensato per i professionisti e per chi desidera un dispositivo che, oltre ad essere comodo da usare in mobilità, ha anche un bel design e, soprattutto, prestazioni molto elevate. Ovviamente, dato che il convertibile assicura prestazioni di alto livello grazie a componentistica di ultima generazione, il suo prezzo non è particolarmente basso.

Summit E14 Flip Evo, di conseguenza, è laptop di fascia alta, che presenta, tra l’altro, una delle CPU più potenti oggi in circolazione: la Intel Core i7 di dodicesima generazione, dotata di ben 14 core. Il nuovo MSI Summit E14 Flip Evo è inoltre certificato Intel Evo 3. Il portatile, inoltre, si distingue per una cerniera ergonomica che è in grado di far ruotare lo schermo a 360 gradi, permettendo all’utente di usare il computer come un laptop o un tablet, a seconda delle necessità. Oltre a offrire funzioni evolute e adatte ai professionisti, come le porte Thunderbolt 4 e la connessione WiFi 6E, il nuovo prodotto di MSI è anche dotato di una batteria che, a detta di MSI, dovrebbe assicurare circa 10 ore di autonomia.

MSI Summit E14 Flip Evo: caratteristiche tecniche

Come gli ultimi laptop aziendali targati MSI, anche il MSI Summit E14 Flip Evo presenta un display con rapporto di forma 16:10. In questo caso, si tratta nello specifico di un LCD IPS da 14 pollici con risoluzione QHD+ (2.880×1.800), copertura DCI-P3 100% e touchscreen. Il nuovo convertibile di MSI ha un peso di circa 1,6 kg, caratteristica da non sottovalutare per chi vuole le massime prestazioni in mobilità.

La selezione delle porte include due Thunderbolt 4, una USB 3.2 Gen2 Type-A, un lettore di schede microSD, una HDMI e un jack audio. Il Summit E14 Flip Evo è dotato di una tastiera retroilluminata bianca a 99 tasti, della MSI Pen e di una batteria a 4 celle da 72 Wh che può raggiungere quattro ore di utilizzo con una ricarica di soli 30 minuti o di un’ora e mezza con una ricarica di 15 minuti (con una ricarica al 100/ la durata totale della batteria è di circa 10 ore).

Il portatile è disponibile in diverse configurazioni, con la più potente che è dotata di CPU Intel Core i7, 32 GB di RAM LPDDR5 4800, scheda grafica integrata Iris Xe e SSD PCI-E Gen 4.0.

MSI Summit E14 Flip Evo include anche il monitoraggio Tobii Aware, per offuscare lo schermo quando l’utente è assente. È disponibile anche l’app desktop Tile, che può aiutare a localizzare sia il laptop che uno smartphone connesso, in caso di smarrimento o furto.

MSI Summit E14 Flip Evo: prezzo e disponibilità

MSI non ha ancora confermato il lancio del nuovo laptop convertibile Summit E14 Flip Evo anche sul mercato italiano, ma non è affatto escluso che lo farà a breve. L’attuale modello con CPU Intel di undicesima generazione è in vendita anche in Italia al prezzo di 1.760 euro.