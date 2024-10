Fonte foto: MSI

Acquistare un nuovo notebook di facia alta per il lavoro o per l’università richiede una spesa piuttosto importante, necessaria a portare a casa un prodotto con una buona scheda tecnica, in grado di affiancare l’utente anche nelle situazioni più impegnative.

Con una premessa del genere, dunque, è chiaro che non si può assolutamente puntare al risparmio e, anzi, bisogna orientarsi verso brand affidabili come MSI, ad esempio. E tra i migliori prodotti sul mercato troviamo sicuramente l’MSI Prestige 14 Evo, un notebook di fascia alta che per le prossime ore, grazie agli sconti su Amazon, può essere acquistato in super offerta a meno di 800 euro.

MSI Prestige 14 Evo – Intel Core Ultra 7 di tredicesima generazione – Versione 16 GB/1 TB

MSI Prestige 14 Evo: scheda tecnica

Il notebook MSI Prestige 14 Evo ha uno schermo IPS LCD da 14 pollici, con risoluzione FHD+ (1.920×1.200 pixel) e refresh rate a 60 Hz.

Il processore è un Intel Core Ultra 7 di tredicesima generazione a cui si affiancano 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. La scheda grafica è una Intel Iris Xe, un componente integrato all’interno del processore da utilizzare principalmente per la produttività a tutti i livelli e lo studio.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono due porte USB-C Thunderbolt 4 con PowerDelivery, una porta USB-A 3.2, l’Ethernet, il lettore di schede microSD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (audio/microfono). Sul fronte delle connessioni wireless, invece, abbiamo il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3.

Il comparto audio comprende due speaker stereo da 2 W certificati Hi-Res Audio e quattro microfoni con cancellazione AI del rumore. Presente anche una webcam con risoluzione 1.080p. La batteria è da ‎72 Wattora. Il sistema operativo è Windows 11 Home.

Infine, questo notebook ha la certificazione di grado militare MIL-STD-810H/G che attesta la resistenza del dispositivo alle temperature estreme, alla polvere e a qualsiasi tipologia di sollecitazione esterna (incluse le vibrazioni generate dai colpi di arma da fuoco).

MSI Prestige 14 Evo: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il notebook MSI Prestige 14 Evo bisogna spendere 949 euro, un prezzo non proprio contenuto ma trattandosi di un portatile di fascia alta, più che giustificato dal comparto hardware appena descritto.

Con le offerte Amazon, però, risparmiare è possibile e per le prossime ore il prezzo di questo prodotto scende a 799 euro (-16%, -150 euro) uno sconto interessante, che rende un po’ più semplice l’acquisto di un notebook dalle grandi potenzialità ottimo sia per il lavoro che per lo studio.

MSI Prestige 14 Evo – Intel Core Ultra 7 di tredicesima generazione – Versione 16 GB /1 TB