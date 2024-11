Fonte foto: MSI

Tra i moltissimi notebook che affollano il mercato, i prodotti a marchio MSI si distinguono dalla concorrenza per l’ottimo comparto hardware e per la scelta di materiali di pregio, leggeri e molto robusti, due caratteristiche che nel tempo hanno convinto i consumatori a fidarsi di questo brand e a sceglierlo sia per la produttività che per la vita di tutti i giorni.

E tra i prodotti più interessanti in catalogo c’è l’MSI Prestige 14 Evo B13M-263IT un ottimo computer di fascia alta con una scheda tecnica completa e versatile, che gli consente di adattarsi facilmente a qualsiasi esigenza degli utenti che lo scelgono. In più, grazie alle offerte su Amazon, per le prossime ore il prezzo di questo dispositivo scende poco sotto gli 800 euro, uno sconto insuperabile che potrebbe fare la gioia di moltissime persone.

MSI Prestige 14 Evo B13M-263IT – Intel Core i7-13700H – Versione 16 GB /1 TB

MSI Prestige 14 Evo B13M-263IT: scheda tecnica

Il notebook MSI Prestige 14 Evo ha un display IPS LCD che misura 14 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.920×1.200 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz.

Il processore è un Intel Core i7-13700H affiancato da 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. Parliamo di una CPU di fascia alta, tra le migliori della scorsa generazione Intel, e di un quantitativo di memoria sufficiente a tenere aperte moltissime app.

La scheda grafica è una Intel Iris Xe, una soluzione interessante che può essere utilizzata senza alcun problema per tutte le incombenze quotidiane, dalla produttività allo studio e senza dimenticare l’intrattenimento.

Sul fronte delle connessioni ci sono due porte USB-C Thunderbolt 4 (DisplayPort e PowerDelivery), una porta USB-A 3.2, l’Ethernet, il lettore di schede microSD e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (audio/microfono). Le connessioni wireless, invece, comprendono il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3. Presenti anche due altoparlanti stereo da 2 W certificati Hi-Res Audio, quattro microfoni con cancellazione AI del rumore e una webcam con risoluzione 1.080p.

La batteria è da ‎72 Wattora con ricarica tramite USB-C. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Molto interessante anche la presenza della certificazione di grado militare MIL-STD-810H/G che attesta la resistenza di questo notebook a qualsiasi condizione ambientale, incluse temperature estreme, polvere e muffa. Il device è in grado di resistere anche a diverse sollecitazioni, incluse le vibrazioni da colpi di arma da fuoco.

MSI Prestige 14 Evo: l’offerta su Amazon

L’MSI Prestige 14 Evo B13M-263IT costa ben 949 euro, grazie alle offerte Amazon, però, per le prossime ore è possibile acquistare questo notebook a 799 euro (-16%, -150 euro) uno sconto da non sottovalutare, perfetto per chi deve comprare un nuovo PC e, oltre alle prestazioni, cerca anche un prodotto dal prezzo conveniente.

