MSI porta i nuovi laptop AI+ in Italia: caratteristiche e prezzi

MSI annuncia l'arrivo in Italia dei nuovi notebook Stealth A16 AI+ A3XVGG, Creator A16 AI+ A3HVFG e Prestige 16 AI+ Evo B2VMG, ecco caratteristiche e prezzi

Fonte foto: MSI

MSI ha aggiornato la sua gamma di laptop per il mercato italiano con l’annuncio della nuova famiglia MSI AI+ che racchiude i modelli dotati dei nuovi chip AMD Ryzen AI 300 e Intel Core Ultra 200V, con NPU dedicata alle funzioni AI, ottime prestazioni e un’efficienza molto elevata.

Si tratta di modelli Copilot+ PC, categoria di prodotti che non include più i soli notebook con Snapdragon X. La nuova gamma di MSI si compone di tre varianti: Stealth A16 AI+ A3XVGG, Creator A16 AI+ A3HVFG e Prestige 16 AI+ Evo B2VMG.

MSI Stealth A16 AI+ A3XVGG: caratteristiche e prezzo

Il nuovo MSI Stealth A16 AI+ A3XVGG è un notebook da gaming dotato di processore AMD Ryzen AI 9 370 abbinato a una scheda video NVIDIA RTX 4060 (sul sito di MSI Italia viene indicata anche la presenza di una versione con RTX 4070). Il notebook può sfruttare un display da 16 pollici in 16:10 con risoluzione QHD+ ed include 32 GB di memoria RAM e un SSD da 1 TB.

La scheda tecnica di questo notebook comprende porte USB4 Type-C con PD 3.0 e DP, HDMI 2.1, 2 USB 3.2 Gen2 Type-A e jack audio combo oltre alla possibilità di utilizzare il Wi-Fi 7. C’è anche una batteria da 99 Wh. Il peso è di circa 2,1 chilogrammi. Il prezzo di lancio, per questa configurazione, è di 2.499 euro. Le vendite partiranno a gennaio 2025.

MSI Creator A16 AI+ A3HVFG: caratteristiche e prezzo

La gamma di novità di MSI include anche il nuovo MSI Creator A16 AI+ A3HVFG, laptop dedicato ai creatori di contenuti e dotato di processore AMD Ryzen AI 9 365 affiancato da 32 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD oltre che da una scheda video NVIDIA RTX 4070.

C’è anche una batteria da 99 Wh ed è presente la connessione Wi-Fi 7. La dotazione di porte comprende USB4 Type-C con PD 3.0 e DP, HDMI 2.1, 2 USB 3.2 Gen2 Type-A e jack audio combo. Il prezzo di lancio per il mercato italiano è di 2.899 euro.

MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG: caratteristiche e prezzo

La terza novità di casa MSI è rappresentata da MSI Prestige 16 AI+ Evo B2VMG che arricchisce la linea di laptop per il business dell’azienda. La scheda tecnica include il processore Intel Core Ultra 7 258V abbinato a 32 GB di memoria RAM, 1 TB di SSD e una batteria da 82 Wh oltre a un display da 16 pollici.

Il notebook pesa meno di 2 chilogrammi. La dotazione di porte comprende due porte USB4 Type-C, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen2 Type-A, un lettore di schede MicroSD e un jack audio combo da 3,5 mm.

Il laptop integra MSI AI Engine, che sfrutta l’AI per ottimizzare il funzionamento del notebook in quattro scenari di utilizzo (Lavoro, Riunione, Gioco e Intrattenimento) e MSI Noise Cancellation Pro, per la cancellazione del rumore durante le chiamate. Le vendite partono da fine dicembre 2024 con un prezzo di 1.799 euro.