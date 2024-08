MSI Prestige 14 AI Evo, il notebook con intelligenza artificiale a prezzo top

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

MSI Prestige 14 AI Evo è un notebook di fascia alta con diverse funzionalità AI ottime per la produttività e non solo. Su Amazon il prezzo è molto interessante

MSI è uno dei produttori di notebook più interessanti sul mercato, con una grande varietà di prodotti adatti a tutte le esigenze, dal gaming fino ad arrivare alla produttività avanzata.

Rientra in questa seconda categoria l’MSI Prestige 14 AI Evo, un dispositivo di fascia alta che, oltre a una scheda tecnica dalle grandi potenzialità, comprende anche molte funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che possono semplificare notevolmente la vita dell’utente sia nella gestione delle performance del device che per la produttività.

Il prezzo non è certamente contenuto e arriva a quasi 1.400 euro, certamente giustificabili dalla qualità del device ma non adatto sicuramente a tutte le tasche. Per le prossime ore, però, grazie ad Amazon questo notebook è disponibile a prezzo scontato.

MSI Prestige 14 AI Evo: scheda tecnica

Il notebook MSI Prestige 14 AI Evo ha un display IPS LCD che misura 14 pollici, ha una risoluzione FHD+ (1.920×1.200 pixel) e refresh rate variabile fino a 144 Hz.

Il processore è un Intel Core Ultra 7 affiancato da 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. La scheda grafica è una Intel Arc Graphics, integrata all’interno del processore.

Grazie alla NPU integrata questo notebook è in grado di utilizzare diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale come la tecnologia MSI AI, ad esempio, che riesce a rilevare le abitudini dell’utente e a regolare automaticamente le impostazioni hardware in base a ogni utilizzo.

Sul fronte delle connessioni abbiamo due porte Thunderbolt 4 con PowerDelivery, una porta USB-A 3.2, l’Ethernet, l’ingresso HDMI e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (audio/microfono). Tra le connessioni wireless, invece, troviamo il WiFi 7 e il Bluetooth 5.4.

Il comparto audio comprende due speaker stereo da 2 W certificati Hi-Res Audio e tre microfoni array; anche qui grazie all’AI l’utente può accedere alle funzionalità per la cancellazione del rumore AI Pro. Presente anche una webcam con risoluzione 720p.

La batteria è da ‎90 Wattora. Il sistema operativo è Windows 11 Home.

Presente, infine la certificazione di grado militare MIL-STD-810H/G che attesta la resistenza di questo dispositivo alle temperature estreme, alla polvere e a qualsiasi tipologia di sollecitazione esterna (incluse le vibrazioni generate dai colpi di arma da fuoco).

MSI Prestige 14 AI Evo: l’offerta su Amazon

Il notebook MSI Prestige 14 AI Evo è un portatile di fascia alta e per questo motivo non stupisce certamente il prezzo non proprio contenuto di ben 1.399 euro.

Fortunatamente, però, grazie alle offerte Amazon si può portare a casa questo notebook a 1.199 euro (-14%, -200 euro) uno sconto che potrebbe fare gola a molti e che rende un po’ più semplice l’acquisto di un nuovo PC.