Narwal porta in Italia i nuovi robot aspirapolvere Freo X con la possiblità di scegliere tra i modelli Ultra e Plus, proposti in sconto al lancio

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta in occasione del CES 2024, lo scorso gennaio, Narwal annuncia il debutto in Italia dei suoi ultimi robot aspirapolvere di fascia alta. Si tratta di Freo X Ultra e Freo X Plus, robot già disponibili in Nord America e in Germania. In occasione del lancio, i due modelli saranno acquistabili a prezzo scontato direttamente su Amazon e con un ulteriore sconto per i lettori di Libero Tecnologia, grazie ai codici sconto "libero30" (per il modello Ultra) e "libero20" (per il modello Plus)

Narwal Freo X: caratteristiche tecniche

I due nuovi robot della serie Freo X sono dotati di tecnologia DirtSense che, abbinando intelligenza artificiale e tecnologia ottica, consente al robot di rilevare le aree sporche del pavimento durante la fase di lavaggio, per migliorare la pulizia.

Non c’è il mocio estendibile, ma con la modalità EdgeSwing e con i panni di strofinamento a forma di triangolo di Reuleaux (quindi con bordi curvi) è possibile una pulizia efficace di bordi ed angoli. La ventola può raggiungere i 60.000 giri al minuto e la potenza di aspirazione è di 8.200 Pa per X Ultra e di 7.800 Pa per X Plus.

Il sistema con spazzola fluttuante anti-aggrovigliamento, secondo i test indipendenti di SGS e TÜV Rheinland, consente ai modelli di Narwal di catturare il 95,6% dei capelli senza farli incastrare nella bocca di aspirazione.

Un altro elemento di grande rilevanza dei robot di Narwal è il sistema di compattazione della polvere che riduce la frequenza degli svuotamenti. Il sacchetto permette uno stoccaggio della polvere fino a 7 settimane e questo sopperisce alla mancanza di un sistema di svuotamento nella base. C’è poi il sistema di rilevamento degli ostacoli con triplo laser millimetrico e l’integrazione LiDAR SLAM 4.0.

I due robot sono controllabili da remoto via app e il modello Ultra ha anche i controlli touch sulla stazione base (che su questo modello è anche auto-pulente).

Narwal Freo X: prezzi in Italia

I nuovi robot di Narwal arrivano in Italia da questo mese di aprile. Il top di gamma Freo X Ultra è già disponibile su Amazon, con un prezzo di listino di 949 euro che viene scontato a 799 euro in occasione del lancio (la promo termina il 31 maggio). Per sfruttare l’offerta è sufficiente spuntare l’apposita casella Coupon. C’è anche un set di accessori originale da abbinare al robot.

Promozione analoga per il Freo X Plus che, però, sarà disponibile dal 20 aprile. Il prezzo di listino è di 399 euro ma per il lancio è previsto uno sconto a 349 euro. Il modello Plus è già su Amazon (anche se non è ancora acquistabile, è possibile solo aggiungerlo alla lista desideri). Per tutti i dettagli è possibile premere sul box qui di sotto.

NARWAL Freo X Ultra

NARWAL Freo X Ultra – Kit accessori

NARWAL Freo X Plus