Narwal Freo X Plus, al minimo storico con il coupon Amazon

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Narwal Freo X Plus è un robot aspirapolvere e lavapavimenti di fascia media, un prodotto semplice e dal prezzo contenuto. Su Amazon è disponibile al minimo storico

Fonte foto: Narwal

I robot aspirapolvere e lavapavimenti stanno diventando degli strumenti indispensabili dentro le nostre abitazioni, rappresentando la soluzione migliore per automatizzare le operazioni di pulizia e togliere all’utente questa incombenza.

Tra i brand più apprezzati dai consumatori c’è sicuramente Narwal che ha portato sul mercato dispositivi molto interessanti pronti ad assolvere qualsiasi esigenza. Come il Narwal Freo X Plus, un prodotto di fascia intermedia caratterizzato da funzioni semplici e intuitive e, naturalmente, un costo più contenuto.

Per le prossime ore, inoltre, grazie ad Amazon è anche possibile utilizzare un coupon di sconto che abbassa ulteriormente il prezzo finale che arriva al minimo storico a poco meno di 250 euro.

Narwal Freo X Plus – Aspirapolvere e lavapavimenti – Potenza di aspirazione di 7.800 Pa

Narwal Freo X Plus: scheda tecnica

Il Freo X Plus è uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti di Narwal, venduto insieme alla base per la ricarica e lo svuotamento.

Il robot ha forma circolare e sotto di esso ci sono due spazzole laterali rotanti e una spazzola centrale con design a spirale, utile per evitare la formazione grovigli di peli e capelli. La potenza di aspirazione è di 7.800 Pascal.

Sotto al dispositivo abbiamo anche un mop che utilizzare, ovviamente, per lavare i pavimenti mentre viene aspirato lo sporco. Quando vengono rilevati tappeti o altre superfici delicate, il pannetto si solleva in automatico fino a 9 mm.

La navigazione all’interno degli ambienti domestici è affidata a una tecnologia chiamata Tri-laser che utilizza i doppi sensori laterali e quelli anteriori per muoversi agilmente in qualsiasi contesto; grazie al sistema LiDAR SLAM 4.0, inoltre, il device è in grado anche di evitare gli ostacoli senza grosse difficoltà.

Per la gestione delle impostazioni del dispositivo, programmare le routine di pulizia e mappare l’abitazione bisogna utilizzare l’app Narwal che lascia all’utente ampie possibilità di personalizzazione del device e permette anche di selezionare l’assistente vocale da utilizzare. Per quanto riguarda l’autonomia il robot è in grado di garantire fino a 254 minuti di pulizia, al termine dei quali torna alla base di ricarica.

La stazione di svuotamento e ricarica ha dimensioni davvero compatte che può essere posizionata praticamente. Il suo funzionamento è molto semplice e, oltre a ricaricare l’unità, può anche immagazzinare lo sporco raccolto in giro per casa ed essere svuotate ogni circa 7 settimane.

Narwal Freo X Plus: l’offerta su Amazon

Per portare a casa il Narwal Freo X Plus bisogna spendere 299 euro, tuttavia per le prossime ore Amazon offre ai suoi utenti un coupon di sconto di 50 euro, che porta il prezzo finale a scende fino a 249 euro.

Narwal Freo X Plus – Aspirapolvere e lavapavimenti – Potenza di aspirazione di 7.800 Pa