Narwal Freo X Plus, con questo robot le pulizie non saranno più un problema

Narwal Freo X Plus è un robot per le pulizie di fascia media, un device semplice, efficiente e che, grazie alle offerte Amazon, è disponibile a un prezzo pazzesco

Il mercato dei robot aspirapolvere e lavapavimenti è in fortissima espansione e ormai tutti i principali produttori hanno in catalogo una buona varietà prodotti, pronti a soddisfare qualsiasi esigenza, incluse quelle sul prezzo. Nonostante questo, però, trovare un dispositivo efficiente ma che non costi una fortuna non è semplice e o si finisce per acquistare un top di gamma, potente ma molto costoso, oppure si cade nella trappola dei low-cost, di cui ci si pente quasi subito.

Per fortuna, però, in aiuto dei consumatori arriva Amazon che proprio in queste ore insieme a Narwal propone l’ottimo Narwal Freo X Plus a un prezzo davvero interessante. Si tratta di un dispositivo di fascia intermedia, con funzioni semplici e intuitive e una potenza di aspirazione di ben 7.800 Pa, una specifica che di solito si trova solo nei prodotti di categoria superiore. Bisogna mettere in conto qualche rinuncia (tipo l’assenza della stazione di svuotamento automatico) ma a meno di 300 euro si può portare a casa un sistema per le pulizie di ottima qualità, che aiuta a prendersi cura al meglio della propria abitazione.

Narwal Freo X Plus – Aspirapolvere e lavapavimenti – Potenza di aspirazione di 7.800 Pa

Narwal Freo X Plus: scheda tecnica

Il Narwal Freo X Plus è un robot aspirapolvere e lavapavimenti composto dal classico robot circolare e dalla stazione di ricarica. Sotto l’unità ci sono due spazzole laterali rotanti che raccolgono lo sporco e lo spingono verso la bocca di aspirazione centrale (7.800 Pa), qui c’è anche una spazzola con design a spirale che evita la formazione grovigli di peli e capelli.

Per la raccolta della polvere Narwal permette agli utenti di scegliere una doppia soluzione: usare un sacchetto usa e getta che può essere svuotato ogni 7 settimane, oppure usare la vaschetta in plastica con filtro che deve essere svuotata a ogni utilizzo ma permette di risparmiare sull’acquisto dei sacchetti.

Per lavare i pavimenti si utilizza l’apposito mop che, in caso di tappeti o superfici delicate, viene sollevato in automatico fino a 9 mm.

Per spostarsi all’interno dell’abitazione il device utilizza una tecnologia chiamata Tri-laser che utilizza i doppi sensori laterali e quelli anteriori per muoversi senza problemi in qualsiasi contesto. Per evitare gli ostacoli sul suo cammino, il robot utilizza un sistema LiDAR SLAM 4.0.

Utilizzando l’app ufficiale di Narwal, è possibile gestire le impostazioni del dispositivo, programmare le routine di pulizia e, naturalmente, mappare dettagliatamente l’abitazione. Sempre tramite app è possibile anche selezione l’assistente vocale per utilizzare il device con la propria voce.

Infine, stando alle dichiarazioni del produttore, l’autonomia di questo robot è di circa 254 minuti di pulizia, al termine dei quali torna alla base di ricarica.

Narwal Freo X Plus: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino del Narwal Freo X Plus è di 399 euro ma, grazie alle offerte Amazon, per le prossime è possibile acquistare questo robot aspirapolvere a 279 euro (-30%, -120 euro), uno sconto da non sottovalutare che rende molto più semplice l’acquisto di questo ottimo prodotto per le pulizie di casa.

