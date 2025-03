Narwal Freo X Ultra: doppio sconto e il robot crolla di prezzo

Fonte foto: Narwal

Tra decine e decine di robot aspirapolvere e lavapavimenti, quelli di Narwal sono sempre molto particolari per le scelte tecniche adottate dal produttore che, per molti versi, fa le cose in modo completamente diverso dagli altri. Ben venga, quindi, il doppio sconto su Amazon per il robot Narwal Freo X Ultra, che lo porta ad un prezzo davvero concorrenziale.

Narwal Freo X Ultra – Robot aspirapolvere lavapavimenti – Coupon in pagina

Narwal Freo X Ultra: caratteristiche tecniche

Narwal Freo X Ultra è un robot aspirapovere e lavapavimenti top di gamma, ma è molto diverso dagli altri top di gamma: ciò che gli altri fanno con soluzioni meccaniche, infatti, Narwal Freo X Ultra lo fa con l’intelligenza artificiale.

Non c’è, ad esempio, nessun sistema per estendere il mocio rotante verso il bordo della stanza (o verso il bordo dei mobili), ma il robot esegue un movimento basculante per "sculettare" e pulire anche di lato, in un solo passaggio. I moci, tra l’altro, sono leggermente triangolari in modo da pulire una superficie superiore ad ogni rotazione.

La polvere raccolta, poi, non viene pompata verso la stazione di lavaggio e ricarica ma viene stoccata, dopo una forte pressatura, all’interno della vaschetta del robot dove può restare fino a 7 settimane. La spazzola centrale, inoltre, è affusolata e si aggancia solo da un lato e questo le impedisce di creare grovigli di peli o capelli.

Insomma, le caratteristiche tecniche di questo robot sono tutte molto diverse da quelle dei concorrenti ma Narwal Freo X Ultra resta, in ogni caso, un robot quasi del tutto autonomo nella pulizia: ha il serbatoio dell’acqua pulita e quello dell’acqua sporca dentro la stazione, si lava da solo, asciuga da solo i pannetti.

Narwal Freo X Ultra: l’offerta Amazon

Narwal Freo X Ultra, come tutti i robot di fascia alta e altissima, costa parecchio: il prezzo di listino è di 949 euro. In questo momento, però, su Amazon è disponibile un doppio sconto: il primo è un taglio secco del 16%, che fa scendere il prezzo a 799 euro, il secondo è un ulteriore coupon da 150 euro, che porta il prezzo finale di Narwal Freo X Ultra a 649 euro.

Si tratta del prezzo di un buon mediogamma di un ottimo brand, come Dreame, Roborock o Ecovacs, ma in questo caso per questa cifra portiamo a casa un vero top di gamma, con tutte le funzioni più evolute, del tutto autonomo ed estremamente intelligente.

Vi ricordiamo che per vedere il prezzo finale dovete cliccare su questo link e poi sul coupon, direttamente sulla pagina del prodotto su Amazon.

