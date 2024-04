Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Fonte foto: NASA/ESA Hubble Space Telescope image features Arp 72. ESA/Hubble & NASA, L. Galbany, J. Dalcanton, Dark Energy Survey/DOE/FNAL/DECam/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA

Un’immagine fantastica fornita dal telescopio spaziale Hubble mostra perfettamente Arp 72. Con questo nome si fa riferimento a un preciso gruppo di galassie in sorprendente stato di interazione. Vediamo nel dettaglio cosa è stato scoperto.

Arp 72

Se si guarda ad Arp 72 dal punto di vista della sua “popolazione”, questo gruppo di galassie non può che essere definito modesto. Sono infatti state individuate appena due sole galassie. Da una parte abbiamo NGC 5996, che è a spirale e più grande, dall’altra invece NGC 5994, che nell’immagine appare nell’angolo in basso a sinistra, per fare chiarezza. Ecco, questa è la compagna più piccola.

Entrambe sono a una distanza di circa 160 milioni di anni luce dalla Terra. I loro nuclei, invece, sono separati l’uno dall’altro da una distanza di 67mila anni luce, circa. Un numero che si riduce notevolmente, prendendo in considerazione esattamente i loro punti più vicini. Si parla infatti di 40mila anni luce.

Ovviamente, in termini umani, si tratta di una distanza a dir poco considerevole. Nello spazio, però, si può dire come la loro separazione galattica sia relativamente minima. Basti fare un confronto tra la Via Lattea e la vicina galattica indipendente Andromeda. La distanza in questo caso è di circa 2,5 milioni di anni luce. Ciò che ha attirato l’attenzione degli esperti, però, è il fenomeno di interazione che è stato evidenziato.

Due galassie interagiscono

Non dovrebbe sorprendere enormemente tutto ciò, considerando in maniera analitica i dati delle due galassie. NGC 5996 ha infatti delle dimensioni che sono paragonabili a quelle della nostra “casa”, ovvero della Via Lattea. Con una separazione di appena 40mila anni luce, dunque, non c’è da stupirsi affatto che ci sia interazione con NGC 5994.

Un altro esempio per comprendere quanto vicine siano: la distanza tra la Via Lattea e la galassia satellite più grande e luminosa a noi più vicina, la Grande Nube di Magellano, è di circa 162mila anni luce. E questa, di fatto, orbita intorno alla nostra galassia.

Questa interazione ha con ogni probabilità provveduto a distorcere la forma a spirale di NGC 5996. A ciò si aggiunge il fatto che ha portato alla formazione di una coda di stelle e gas, particolarmente lunga e debole. Quest’ultima si allontana dalla galassia più grande, come si vede nella sezione in alto a destra dell’immagine.

Possiamo parlare di “coda di mare”, che è un fenomeno alquanto comune, che appare quando delle galassie interagiscono strettamente. Non è di certo la prima volta che Hubble ne immortala una. L’interazione è molto attiva e i bracci a spirale di NGC 5996 sono già estesi, per così dire, in direzione di NGC 5994. Quella coda, inoltre, può essere vista come un vero e proprio “ponte”.