Netflix annuncia 4 novità per gli abbonati

Quattro novità, quattro nuovi titoli per riconquistare gli abbonati che, ultimamente, non sono più fedelissimi come una volta. Ma non si tratta né di film, né di serie TV. Cosa ha in mente questa volta Netflix per far felici i suoi utenti?

Videogiochi, Netflix ha appena annunciato l’arrivo di 4 nuovi videogiochi gratis per i suoi 222 milioni di abbonati, che pagano per vedere film ed episodi di serie e non hanno mai chiesto ufficialmente di ricevere con lo stesso abbonamento anche i videogame. Ma Netflix crede moltissimo nel gaming, ovviamente mobile, e continua a proporre nuovi titoli nel suo catalogo ancora molto piccolo, visto che è stato inaugurato a novembre 2021. Anche questi nuovi 4 videogiochi sono del tutto gratuiti e non hanno né pubblicità né acquisti in app e, come i precedenti, si scaricano dal Play Store e dall’App Store tramite un link presente nell’app di Netflix.

Le 4 novità di Netflix

I nuovi videogiochi offerti gratuitamente da Netflix ai suoi abbonati sono 4:

Dragon Up (East Side Games)

Moonlighter (11 Bit Studios)

Townsmen – A Kingdom Rebuilt (HandyGames)

Exploding Kittens: Il gioco (Exploding Kittens Digital)

Dragon Up è un gioco d’avventura single player in cui il giocatore deve fare schiudere le uova di drago per collezionare draghi rari e aiutarli a trovare la loro personalissima magia.

Moonlighter è un’avventura RPG divisa in due: di giorno il giocatore deve gestire un negozio in un villaggio e vendere i suoi prodotti, di notte deve invece scendere nei sotterranei per uccidere mostri e scoprire misteri.

Townsmen è un gioco di strategia tedesco molto classico: si parte dal gestire un piccolo villaggio e si punta a creare una complessa città medievale, con i soliti problemi di approvvigionamento delle risorse e la necessità di riscuotere le tasse.

Exploding Kittens è un gioco single player o multi player fino a 5 giocatori, trasposizione mobile del noto gioco da tavola che, a sua volta, è una rivisitazione della roulette russa trasformata in gioco di carte. Exploding Kittens arriva su Netflix il 31 maggio.

Videogiochi su Netflix: è la strategia giusta?

La scommessa di Netflix sul gaming mobile come traino e attrazione per nuovi clienti, e come motivo per restare per chi è già abbonato, è quindi ormai chiara: la piattaforma di streaming è convinta che i videogiochi siano un cavallo vincente, sul quale non si può non scommettere.

I dubbi, fuori dal quartier generale di Netflix a Los Gatos, in California, sono però parecchi. Le più recenti analisi di mercato, infatti, dimostrano che molti dei “fuggiti" da Netflix sono utenti di lunga data, clienti stanchi degli aumenti di prezzo.

A questi utenti difficilmente farà piacere pagare sempre di più per avere in cambio videogiochi, ma secondo le indiscrezioni raccolte da The Washington Post Netflix punta ad avere un catalogo di 50 videogiochi entro il 2023. Al momento siamo quasi alla metà.