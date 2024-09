Fan impazziti per queste 5 novità appena confermate da Netflix

Fonte foto: Netflix/X

Per il quarto anno, a metà settembre Netflix ha organizzato la Geeked Week, un grande evento globale in cui i fan hanno potuto incontrare attori e attrici e partecipare ad eventi ispirati alle più acclamate serie tv (e non solo) della piattaforma. L’appuntamento annuale è però anche l’occasione per annunciare in anteprima qualche succosa notizia, e così è stato anche quest’anno. Proprio durante la Geeked Week, ad esempio, è stato diffuso il trailer dell’attesa seconda stagione di Squid Game.

Ecco altre cinque novità che hanno scatenato l’entusiasmo del pubblico.

Mercoledì, l’anteprima video della stagione 2

Netflix ha mostrato al pubblico della Geeked Week il primo sguardo “dietro le quinte” della seconda stagione di Mercoledì, che uscirà nel 2025 – la data esatta non è ancora nota.

Nel breve video, visibile qui sotto, vengono mostrati diversi protagonisti sul set e qualche fugace assaggio di ciò che potrebbe accadere nei nuovi episodi. La seconda stagione viene presentata come «più contorta» e «più grande» di quanto il pubblico potrebbe immaginare.

Look alive, Normies. Here's a behind-the-scenes first look at Wednesday Season 2. Coming 2025 🖤 #GeekedWeek pic.twitter.com/qd1R4rkMhY — Netflix (@netflix) September 20, 2024

Quando esce Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft

Arriva invece il 10 ottobre 2024 Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft, serie di animazione con protagonista la celebre avventuriera-archeologa qui alle prese con il suo traumatico passato e con un mistero antico da svelare.

Le voci dei personaggi sono quelle di Hayley Atwell (Avengers: Endgame) e Richard Armitage (Un inganno di troppo). Questo il trailer mostrato durante la Geeked Week:

Her legend begins. Tomb Raider: The Legend of Lara Croft starring Hayley Atwell premieres October 10! #GeekedWeek pic.twitter.com/T06TlnKs9t — Netflix (@netflix) September 20, 2024

Quando esce Hellbound stagione 2

Dopo parecchi mesi di attesa e silenzio, Netflix ha infine annunciato anche la data di uscita di Hellbound 2, la serie sudcoreana di genere fantasy-horror. I nuovi episodi arriveranno sulla piattaforma di streaming il 25 ottobre 2024. La novità è stata annunciata con questo video trailer:

Quando esce la serie animata Devil May Cry

Bisogna aspettare invece fino ad aprile 2025 per Devil May Cry, la nuova serie animata firmata da Capcom, Netflix e Studio Mir.

La serie sarà basata sull’omonimo videogioco di successo, uscito nel 2001, e sarà prodotta in collaborazione con il creatore Adi Shankar, che ha già firmato altri adattamenti di videogames come League of Legends e Arcane.

Dante. Is. Coming. Devil May Cry, an animated series from Capcom, Netflix and Studio Mir premieres April 2025. #GeekedWeek pic.twitter.com/J27E5Qdf2y — Netflix (@netflix) September 20, 2024

Le novità in arrivo su Netflix Games

La Geeked Week non è pensata solo per i fan delle serie tv, ma anche per gli appassionati di videogames. È un tema che interessa particolarmente Netflix, dal momento che la piattaforma ha già lanciato il servizio Netflix Games, che è dedicato appunto allo streaming di videogiochi ed è incluso nell’abbonamento standard di Netflix.

In occasione dell’evento globale di pochi giorni fa, dunque, il colosso dello streaming ha annunciato anche alcune novità in arrivo su Netflix Games, tra cui Carmen Sandiego, Chicken Run: Eggstraction, Civilization VI: Platinum, Don’t Starve Together, Lab Rat, Monument Valley 3, Rebel Moon: Blood Line, Squid Game: Unleashed, Street Fighter IV CE e Tales of the Shire.